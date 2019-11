Letci uspěli, po nájezdech v Torontu zvítězili 3:2. Jestliže v minulém střetnutí v Pensylvánii rozhodla až jedenáctá série samostatných nájezdů, v sobotu bylo jasno již po třetí sérii, když Sean Couturier prostřelil torontského brankáře Frederika Andersena. Byl to druhý proměněný nájezd hostů, zatímco Maple Leafs skórovali pouze jednou. Na českého hokejistu Jakuba Voráčka v dresu Letců tak ani nedošlo.

Jakub Voráček slaví svůj gól do sítě NY Islanders.

Philadelphia nastoupila do utkání v Torontu s odhodláním odvézt si dva body, což se jí podařilo. Již v 9. minutě bývalý torontský útočník Van Rymsdyk uvolnil Myerse a ten dostal Letce do vedení. Ještě v první třetině Lindblom svojí osmou brankou zvýšil na 2:0. V polovině utkání však snížil svou první letošní brankou Dermott a v 44. minutě vyrovnal Nylander. Stav 2:2 vydržel až do 65. minuty, a tak rozhodly samostatné nájezdy.

Jakub Voráček byl na ledě sedmáct a půl minuty a hrál v útoku s Carsenem Twarynskim a Kevinem Hayesem. "V tomto složení jsme hráli druhý zápas. Měli jsme za úkol hrát proti Marnerovi a Matthewsovi, ale Marner se zranil, takže jsme to měli poněkud jednodušší," poznamenává český útočník.

Zleva Morgan Rielly z Toronta a Jakub Voráček z Philadelphie.

Nick Turchiaro, Reuters

Přesilovky jste znovu dirigoval z obrany.

V obraně se objevuji již deset let. Vepředu jsou tři útočníci a já najíždím pak jako čtvrtý a vzadu zůstane jeden obránce.

Vedli jste 2:0. Neubrali jste ve druhé třetině a neměli pocit, že utkání máte v kapse?

V žádném případě. Toronto má skvělý tým a nedá se nic vypustit. Museli jsme hrát až do konce.

O utkání rozhodly samostatné nájezdy, neměl jste z nich strach?

Pouze v poslední době mně některé nevyšly, ale celkově mám dobrou statistiku. Proto si při nich věřím, rozhodně jsem se nebál, ale nakonec na mne nedošlo jako minule.

Takže spokojenost s dvěma body.

Dnes ano!