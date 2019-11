Bodový uragán Davida Pastrňáka se podruhé za sebou nekonal. Třiadvacetiletá hvězda Bostonu se svým týmem podlehla Philadelphii 2:3 po samostatných nájezdech, když český útočník neproměnil hned dva. V dalších nočních utkáních zvítězilo Chicago nad Torontem 5:4 a Edmonton kraloval na ledě Anaheimu, když zvítězil 6:2. Gólově se naopak prosadili Filip Chytil v dresu Rangers a Radek Faksa zda Dallas, na body to však ani jednomu týmu nestačilo.

Do zápasu Bostonu s Flyers vstoupili lépe hosté, kteří po první třetině díky brankám Konecnyho a Myerse vedli 2:0. Po bezbrankové prostřední části se však domácí chytli a po trefách Heinena a Marchanda vyrovnali na 2:2.

Úplný obrat měl v 56. minutě na hokejce David Pastrňák, trestné střílení však do úspěšného zakončení nedotáhl. Český útočník si před Carterem Hartem trochu přibrzdil, snažil se ho rozhýbat rameny a šel do forhendové kličky, ale gólmana Philadelphie v konečné fázi nepřehodil.

Zápas tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy, ve kterých uspěl akorát hostující Farabee, za domácí neproměnili Coyle, Marchand a znovu David Pastrňák. Havířovský rodák je s 15 zásahy stále nejlepším střelcem soutěže, ale v čele produktivity ho vystřídal Leon Draisaitl, který čtyřmi přihrávkami pomohl Edmontonu k výhře 6:2 v Anaheimu.

Parádní úvod Chicaga

Hodně výživnou první třetinu viděli fanoušci v Chicagu v zápase proti Torontu. Domácí vedli po dvou brankách Kaneho a jedné Dacheho ve 13. minutě už 3:0 a zdálo se, že je o osudu utkání brzy rozhodnuto. Nic platná hostům nebyla ani úvodní trefa Nylandera, tříbrankový náskok po první třetině totiž Jestřábům vrátil v přesilové hře Toews.

Ve druhé části hry oba týmy po divoké první třetině přeci jen zvolnily, pořádně ro rozjely až zase v závěrečné části. Na 2:4 snižoval opět Nylander a když se z přesilové hry trefil Tavares, vedli domácí již jen o jediný gól. Klid jim dal až v 57. minutě svou trefou Saad, hosté pak již jen 42 sekund před koncem opět z přesilovky korigovali díky Johnssonovi na konečných 4:5.

McDavid hattrickem rozhodl

Ve výborné sezoně pokračují hokejisté Edmontonu. Na ledě Anaheimu šli do vedení po Hopkinsově brance už po 88 sekundách hry, domácí ale díky Rakellovi o dvě minuty později bleskově vyrovnali. Olejáři však šli přeci jen do kabin s těsným náskokem, když jim vedení v 11. minutě vrátil McDavid.

Rozhodující úder si hosté schovali do druhé třetiny, kdy opět Hopkins a krátce po něm Kassian zajistili Oilers vedení po dvou třetinách 4:1. Domácí stihli v 44. minutě po Jonesově trefě utkání zdramatizovat, o klid pro Edmonton se stylově postarala největší hvězda hostů McDavid, který zařídil zbývající dva góly svého týmu a svým hattrickem tak stanovil konečnou výhru 6:2.

Chytil s Faksou se zase trefili, ale jejich týmy prohrály

Čtvrtý gól v šestém zápase. Český útočník Filip Chytil má v NHL střeleckou formu! Znovu to prokázal v neděli, ale New York Rangers domácí utkání s Floridou prohráli 5:6 po samostatných nájezdech. Chytil na začátku druhé třetiny po individuální akci vyrovnal na 2:2. Také další český forvard Radek Faksa navázal na dvougólové představení proti Coloradu a skóroval i na ledě Winnipegu, ani on se však z vítězství neradoval. Dallas podlehl 2:3 v prodloužení.

Třemi body se na vítězství Panthers v Madison Square Garden podílel ruský útočník Jevgenij Dadonov, který jednu branku dal a u dvou asistoval. Vítězný nájezd proměnil Vincent Trocheck.

Faksa poslal Dallas v 31. minutě pohotovou tečí do vedení 2:1 poté, co jeho spoluhráč Mattias Janmark vyrovnal. V úvodu třetí třetiny se ale trefil domácí Andrew Copp a 21 sekund po začátku prodloužení ukončil zápas Mark Scheifele. Faksa byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.