Důvod je tento: Cherry v přímém přenosu řekl, že přistěhovalci do Kanady by měli mít respekt k tradicím země a vyjádřit jej nošením květů rudých máků na klopě na znamení úcty padlým. Na 11. listopadu totiž připadá Den válečných veteránů, související s podpisem dohody o příměří, která v roce 1918 ukončila první světovou válku. Kanada v ní ztratila přes 60 tisíc vojáků, dalších více než 170 tisíc bylo zraněno.

„Milujete náš způsob života, milujete naše mléko a strdí, tak byste mohli utratit pár dolarů za kytku. Tihle chlapi zaplatili za způsob života, který si v Kanadě užíváte," bouřil Cherry, který mluvil o zkušenosti z předměstí Toronta a města Mississauga, kde příliš máků v klopách lidí nezaregistroval.

A reakce na sebe nenechal dlouho čekat. Ozvala se NHL, která Cherryho litanii označila za opak toho, co se snaží hlásat. Tedy diverzitu a inkluzi.

Diskriminace, tvrdí šéf Sportsnetu

Šéf Sportsnetu Bart Yabsley následně označil Cherryho slova za diskriminující a urážlivá, neodpovídající hodnotám, které televize reprezentuje.

„Po dalších jednáních s Donem bylo rozhodnuto, že nastala ta správná chvíle, aby odstoupil. Don sehrál v minulých čtyřech dekádách velkou úlohu ve vývoji tohoto sportu. Chtěli bychom mu poděkovat za jeho přínos hokeji i vysílání sportovních přenosů v Kanadě," stojí v prohlášení šéfa Sportsnetu, pod kterým byla pro jistotu zrušena diskuse.

Ta ale mezitím probíhá na sociálních sítích, kde má Cherry mnoho a mnoho zastánců. A dokonce se rozjela mohutná podpisová akce, která zdůrazňuje, že právo na vyjádření názoru má být přece zaručeno ústavou.

Utahoval si z Jágra i Hertla

Někdejší kouč Bostonu se stal tváří Hockey Night in Canada už v osmdesátých letech a jeho názory pronášené v rubrice ‚Coach's Corner' vždycky vzbuzovaly polemiky. Nesnášel ruské hráče, které považoval za zákeřné a zbabělé. Utahoval si z Jaromíra Jágra, útočil na Ovečkina, své si řekl k řadě Evropanů. Ale skončil, až když vyzval ‚nové' Kanaďany', aby se ztotožnili s tradicemi země...

„Stojím si za tím, co jsem řekl. Každý Kanaďan by měl květem máku uctít naše padlé. Nechci se stát robotem, jen abych si udržel práci. Rád bych pokračoval, ale jestli si budu muset hlídat všechno, co řeknu, už to nebude Coach's Corner," vyhlásil Cherry.

Jeho kolega Ron MacLean, který většinu času před kamerou poposedával a přitakával Cherryho názorům, si však posypal hlavu popelem a omlouval se divákům, které prý zklamal.

Výstřední obleky svérázného moderátora už ale kanadští diváci na obrazovkách neuvidí. A neuslyší ani jeho originální postřehy, které vyvolávaly diskuse a spory.