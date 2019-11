Poprvé od červnové výměny za obránce Matta Niskanena do Washingtonu se český hokejový zadák Radko Gudas vrátí do Philadelphie, v níž strávil poslední čtyři sezony. Ve středu se ve West Fargo Center ukáže už jako soupeř a bude to pro něj hodně speciální zápas.

Když se v říjnu vracel do Philadelphie jako soupeř útočník Wayne Simmonds, žertoval před zápasem, že by ho zklamalo, pokud by ho fanoušci Flyers nevybučeli. Narážel tak na to, že osm let strávených u Letců je dostatečně dlouhá doba na to, aby věděl, jakého přivítání se coby hráč New Jersey může dočkat.

„Jsem si dost jistý, že budu vybučený, hned jak se poprvé dotknu některého z nejlepších hráčů Philadelphie," smál se Gudas v rozhovoru pro nhl.com navzdory tomu, že Simmonds se nakonec od příznivců Flyets dočkal ovací vestoje.

Gudas se ve Washingtonu okamžitě stal platným členem týmu, který aktuálně nastupuje ve druhé obranné dvojic s Rusem Orlovem. V 19 zápasech si připsal pět asistencí a v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách je na plus devíti.

Kladenského odchovance navíc kouč Reirden často využívá při oslabení, jehož úspěšnost mají Capitals šesté nejlepší v celé NHL.

„Tak doufám, že to potvrdíme a fanoušci (Fleyrs) budou na své hráče kvůli jejich hře v přesilovkách bučet. To je právě teď mým cílem," vyhlíží Gudas bitvu dvou týmů, kterým se v současnosti velmi daří. Washington bodoval už dvanáctkrát v řadě a je nejlepším celkem NHL, Philadelphia má sérii čtyř výher.

Na bitvu proti Gudasovi se těší i jeho bývalí spoluhráči. „Byl to skvělý kluk a výborný spoluhráč," pokyvuje hlavou centr Philadelphie Sean Couturier.

„Hrát proti němu bude něco jiného. Samozřejmě budeme muset mít hlavy nahoře. Víme totiž, čeho je schopný," rozesmál se Couturier při vzpomínce na Gudasovu důraznou a fyzickou hru.