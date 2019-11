Podařený návrat na led svého bývalého klubu má za sebou Radko Gudas. V dresu Washingtonu se mohl radovat z výhry nad domácí Philadelphií 2:1 po nájezdech. Na jedinou branku Flyers se asistencí podílel Jakub Voráček. V dalších zápasech slaví výhru Islanders, kteří si poradili s Torontem 5:4 a Ottawa po triumfu nad New Jersey 4:2, asistenci na druhé trefě Senátorů zaznamenal Filip Chlapík. Stejně se vedlo i Radku Faksovi, jenž si připsal bod při výhře Dallasu v Calgary 3:1.

Travis Zajac z New Jersey v souboji s Bobby Ryanem z Ottawy

Hokejisté Ottawy se radují z výhry nad New Jersey

Proč jsou v čele Východní konference, ukázali hokejisté Washingtonu na ledě Philadelphie již v 7. minutě, kdy je poslal do vedení Leipsic. Od té doby však fanoušci na další branku čekali hodně dlouho. Ve výborné formě hrající Jakub Vrána se v dresu Capitals do statistik zapsal pouze dvěma dvouminutovými tresty za sekání.

O vyrovnání se tak až v 57. minutě utkání postaral Claude Giroux, na jehož brance však měl výrazný podíl Jakub Voráček, který skvělou individuální akcí, během které se krásně poradil s bývalým partákem Radko Gudasem, připravil kanadskému útočníkovi jednoduchou situaci.

Zápasy Flyers a Capitals nabídl řadu tvrdých soubojů

Matt Slocum, ČTK/AP

Ani prodloužení o vítězi nerozhodlo, na řadu tak přišly samostatné nájezdy. V nich jako první neuspěl Jakub Voráček, na druhé straně nezaváhali Oshie a Kuznětsov. Za Flyers se trefil znovu jen Giroux, bod navíc tak mohli slavit hokejisté z hlavního města.

Pikantní byl zápas pro Radka Gudase, který v dresu Letců strávil čtyři sezony než byl letos vyměněn právě do Washingtonu.

VIDEO: Sestřih zápasu Philadelphia - Washington

Islanders si poradili i s Torontem

Ve výborně rozjeté sezoně pokračují hokejisté Islanders, když si poradili s Torontem 5:4 a v tabulce Východní konference jsou druzí za Washingtonem. Utkání proti Javorovým listům začali výborně, když po brankách Barzala a Beauvilliera vedli po úvodní třetině 2:0.

Hosté však stihli v prostřední části díky Kapanenovi a Nylanderovi vyrovnat, vedení tak domácím vrátil do konce druhé třetiny svou druhou brankou večera Beauvillier.

Definitivní úder si domácí schovali do třetí třetiny. V 49. minutě zvyšoval na 4:2 z přesilové hry Brassard, na tříbrankový rozdíl zvýšil při power play hostů Cizikas. Hosté si ještě vylepšili statistiku po trefách Holla a Tavarese v posledních dvou minutách utkání, na vítězství Ostrovanů 5:4 to však již nic změnit nemohlo.

VIDEO: Sestřih zápasu Islanders - Toronto

Rittich jen na střídačce a Calgary padlo

Jen ze střídačky sledoval zápas svého Calgary proti dallaským Hvězdám brankář David Rittich. A jako první viděl branku za zády svého kolegy Camerona Talbota, kterého překonal ve 24. minutě z přesilové hry Pavelski.

Už na dvoubrankový rozdíl zvýšil v 57. minutě Dowling. Domácí reagovali svou první a poslední trefou v 50. minutě díky Monahanovi z přesilovky, výhru hostů pak pečetil 93 sekund před koncem do prázdné branky opět Pavelski.

Chlapík pomohl k výhře Ottawy

Utkání dvou týmů ze dna Východní konference začalo lépe New Jersey, které poslal do vedení v 5. minutě Simmonds. Senátoři reagovali o deset minut později po trefě Pageauta, vedení vrátil Ďáblům ještě do konce úvodního dějství Butcher.

To však také byla poslední radost domácích hokejistů i fanoušků. Po bezbrankové prostřední části již pálili jen hosté. Na 2:2 vyrovnával po asistenci Chlapíka Borowiecki, další dvě branky si připsal Pageau a rozhodl tak o vítězství Ottawy 4:2. Senátoři opustili poslední místo Východní konference, na to naopak spadlo New Jersey.

VIDEO: Sestřih zápasu New Jersey - Ottawa

Chicago veze výhru z Vegas

Už po 44 sekundách měli hosté z Chicaga v zápase proti Vegas Golden Knights výhodu trestného střílení, Smith ale Fleuryho v brance Rytířů nepřekonal. A domácí trestali. Carrier a Karlsson poslali Vegas do vedení 2:0, do konce třetiny stihl na jednobrankový rozdíl snížit Kane.

Zajímavý zápas pokračoval dvěma góly hostů během 45 sekund, když De Haan a Gustafsson ryhle otočili na 3:2 pro Jestřáby. Vyrovnané skóre, pokud jde o neproměněné nájezdy, vyrovnal za Vegas Marchessault v 31. minutě, když ho vychytal Crawford.

A domácí brzy litovali. V 44. minutě zvyšoval na 4:2 Dach a když čtyři minuty před koncem přidal další úder Strome, bylo o vítězi rozhodnuto. Vegas již jen díky Schmidtovi snižovali na konečných 3:5.

Čeští útočníci v barvách Blackhawks Dominik Kubalík ani David Kampf se do statistik nezapsali.