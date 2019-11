Hertl si užívá formu jako hrom. V posledních pěti zápasech zaznamenal šest gólů a tři asistence. Proti Anaheimu srovnával na 1:1 a 2:2. Při své první trefě prokázal důraz v brankovišti, když puk dotlačil za brankovou čáru i s betonem gólmana Johna Gibsona.

To jeho druhá trefa byla oku lahodící paráda, exslávistický forvard dostal puk v pravém kruhu pro vhazování a rychlým švihem zamířil do horního růžku brány. Vítězný gól San Jose vstřelil trochu paradoxně v oslabení Evander Kane. Logan Couture pak jistil vítězství gólem při power play soupeře.

Tampa se vrátila ze švédského tripu ve Stockholmu, kde dvakrát porazila Buffalo, na severoamerický kontinent ve velkém stylu. Tým z New Yorku zničila především v přesilovkách, když hned pět z osmi využila.

Činili se hlavně Nikita Kučerov (1+3) a Alex Killorn (2+1), ale svůj podíl si odpracoval také Ondřej Palát, jenž se v sedmé minutě proháčkoval mezi obránci hostů a parádní střelou rychlým švihem zavěsil. Zvyšoval už na 4:0 a vyhnal brankáře Alexandara Georgieva z brány. Vystřídal ho Henrik Lundqvist, jenž mu na začátku třetí třetiny místo v bráně opět přepustil.

Pro Paláta šlo o šestý gól v sezoně. Na stejnou metu už se dostal také útočník Rangers Filip Chytil, jehož chvíle přišly ve třetí části hry za již rozhodnutého stavu. Rodák z Kroměříže nejprve pohotově využil z mezikruží parádní pas od Libora Hájka.

Útočník Tampy Bay Ondřej Palát (18) bráněný Jacobem Troubou (8) z New Yorku Rangers.

Kim Klement, Reuters

Pak dokonce v oslabení zakončil úspěšnou dorážkou rychlý protiútok. Drtivou porážku Rangers už ale zásahy českého forvarda nemohly odvrátit.

Buffalu i po návratu ze Švédska dál chybí v sestavě útočník Vladimír Sobotka a Sabres tentokrát doma padli v prodloužení s Carolinou, jíž pomohl k výhře devětadvaceti úspěšnými zákroky Petr Mrázek. I vítězný gól nesl český podpis, když Martin Nečas v prodloužení bekhendovým pasem vybídl ke skórování Dougieho Hamiltona.

„Jsou to pro nás vydřené body. Vedli jsme o gól, ale soupeř dokázal zápas dostat do prodloužení, kde jsme to naštěstí zvládli. Nebylo to lehké utkání, ty dva body jsou hodně cenné. Zvlášť, když jsme snad měsíc nevyhráli venku," oddechl si po utkání Mrázek.

Coloradu chybí zraněný brankář Pavel Francouz, jenž musel odstoupit už po 31 sekundách předchozího duelu ve Winnipegu. Tam se zaskvěl Čechův náhradník Adam Werner. Švédskému zelenáči ale následná premiéra v NHL v základní sestavě vůbec nevyšla.

Hattrickem ho vyprovodil na střídačku v Edmontonu už po necelé polovině zápasu Connor McDavid, který si v utkání připsal celkem šest bodů. Pětkrát asistoval Leon Draisaitl. Německý útočník tak vede tabulku produktivity se 41 body (15+26) před McDavidem (14+23) a Davidem Pastrňákem (16+15).