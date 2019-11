Letos potřetí se utkaly dva týmy ze základní šestky NHL. V předchozích zápasech zvítězili vždy domácí, ale Toronto tentokrát podlehlo Bostonu 2:4. Zápas měl zvláštní příchuť, protože před utkáním byl do haly slávy uveden Václav Nedomanský, Čech, který hrál v Bratislavě a emigroval v roce 1974 do Kanady. Začínal tady ve WHA v týmu Toronto Toros, později působil rovněž v NHL.

Václav Nedomanský byl prakticky prvním hráčem z východní Evropy, který zvolil tuto cestu. Před ním hrál legálně v NHL pouze Jaroslav Jiřík za St. Louis Blues.

Při slavnostním vhazování byl na ledě další hráč, který se narodil v bývalém Československu. Kapitán Bostonu Bruins Zdeno Chára, který pak pečetil páteční utkání střelou do prázdné branky. Byla to jeho čtvrtá branka v sezoně. Jednu asistenci zaznamenal také David Krejčí, David Pastrňák nebodoval ve třetím z posledních čtyř zápasů.

Noví členové síně slávy - zleva Jim Rutherford, Sergei Zubov, Hayley Wickenheiser, Guy Carbonneau a Václav Nedomanský. Před nimi se účastní slavnostního vhazování Zdeno Chára a John Tavares.

Frank Gunn, ČTK/AP

Zdeno Chára a Václav Nedomanský se nesetkali poprvé. V minulosti to bylo již třeba při Světovém poháru. Chára dosáhl nedávno mezníku 1500 utkání v NHL.

Jak jste své velké jubileum prožíval?

V ten okamžik byla na mne upřena pozornost a já jsem si promítal v hlavě celou svoji kariéru. Měl jsem velké štěstí, že jsem poznal řadu lidí, kteří mně pomohli. Jsem vděčný rodičům a sestrám, že mne podporovali.

Zajímavostí ze života Václava Nedomanského je, že jako Čech hrál na Slovensku.

Zjistil jsem to, až když jsem si přečetl jeho životopis. Do severní Ameriky odešel relativně pozdě, přesto zde měl úspěšnou kariéru. Osobně mu gratuluji, že se nyní dostal do Haly slávy.

Václav Nedomanský přijímá gratulace k členství v Síni slávy.

Frank Gunn, ČTK/AP

Hovořili jste spolu před zápasem?

Před zápasem ne, ale běhen slavnostního vhazování jsme krátce promluvili.

Je pro vás motivací hrát příští rok v Praze?

O tom zatím nepřemýšlím, soustřeďuji se na tuto sezonu.

Dodejme jen, že Chára strávil na ledě neuvěřitelných 24:04 minut, což bylo nejvíce ze všech hráčů Bostonu. Pouze torontský Rielly byl na ledě o 45 vteřin déle.