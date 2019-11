Hathaway svého činu litoval. "Po jeho (Gudbransonově) laciném úderu jsem se nechal unést emocemi a bohužel jsem na něho plivl. Neplánujete to, šlo o rychlou reakci na jeho ránu. Bylo to špatné rozhodnutí," řekl Hathaway.

Celá divoká scéna se odehrávala ve chvílích, kdy Chandler Stephenson dával na 3:0. Nejaktivnější v šarvátce byl Hathaway, který se během krátké chvíle popral s Derekem Grantem a poté se pošťuchoval s Nickem Ritchiem a Gudbransonem.

#ALLCAPS Garnet Hathaway gets a match penalty for spitting on #LetSGoDucks Erik Gudbranson. pic.twitter.com/TnU91jjGJ5 — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) 19. listopadu 2019

Když se zdálo, že už se situace uklidnila, a rozhodčí se snažili hráče od sebe oddělit, udeřil Gudbranson překvapivě Hathawaye, který si jeho zákrok nenechal líbit a oplatil mu ho plivnutím do tváře. Sudí celou roztržku ještě zkoumali u videa, než vynesli tresty pro všechny aktéry.

"Klesl tak nízko, jako když vykopete jámu. Je to hrozná věc. Udělal něco, co se prostě nedělá," komentoval situaci Gudbranson.

Podobná slova volili i další hráči Anaheimu. "Je to pravděpodobně nejhorší věc, jakou můžete druhému udělat, bez špetky respektu. Ale bojuje se tvrdě a někdy se to vymkne kontrole," řekl Grant. "Celý zápas provázely strkanice, hráči po sobě šli a tímhle to vyvrcholilo," doplnil Brendan Guhle.

Hlavou kroutil i trenér Anaheimu Dallas Eakins, který podle svých slov takovou věc za 30 let u hokeje nezažil. Kouče také zaskočilo, že třetí gól Washingtonu platil. "Předpokládal jsem, že rozhodčí přerušil hru, protože už před gólem vznikla roztržka, do které byli zataženi skoro všichni hráči. Vypadalo to, že i (Gibsona) rozptýlilo, co se děje u jeho branky, a nevěnoval se plně chytání. Ještě když rozhodčí udělovali tresty, myslel jsem si, že gól neuznají," řekl Eakins.