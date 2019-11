Středoevropana jeho jméno v sestavě arizonského týmu z Tucsonu hned praští do očí. Dvaadvacetiletý Kelly Klíma usiluje o to vstoupit do NHL, v níž jeho slavný otec Petr nastřílel přes tři stovky gólů a vyhrál Stanley Cup.

„Já česky všemu rozumím, ale nejsem rozmluvenej, tak radši budu mluvit anglicky, ok? Dřív jsem do Česka létal každé léto, ale posledních pět let ne. Už jsem Američan," říká jedno z dvojčat Klímových, která se narodila v Tampě, kde jejich tec také působil.

Kellyho brácha Kevin nastupuje v současné době v Hradci Králové, na odchod do Evropy ale jeho sourozenec zatím nepomýšlí. „Rozhodl jsem se, že zůstanu tady, tak se toho držím. S bráchou si ale píšeme a voláme pořád, i když je to těžké s tím časovým posunem," říká Klíma.

V AHL toho letos moc neodehrál, ve 4 zápasech za Tucson se trefil dvakrát. Po zápase v San Jose se spoluhráči po výprasku 1:7 musel absolvovat ještě dodatečný posilovací trénink, protože kouč byl z výkonu Roadrunners dost vytočený a nechal tým cvičit s činkami.

„Jinak jsem se ale docela sehrál se spoluhráči v lajně. Když budeme hrát jako na začátku sezony, můžeme toho hodně dokázat," tvrdí Kelly. Do srovnání s otcem, jenž emigroval z Československa v půlce osmdesátých let a následně zářil v Detroitu a v Edmontonu, se mu ale moc nechce. „Jestli je těžké být synem slavného hráče? Na tohle vůbec nemyslím. On je Petr a já jsem Kelly! Stejné je jen příjmení..."

S tátou, jenž trénuje v Kadani si stále volá tak dvakrát třikrát do měsíce. Hodnotících komentářů se ovšem nedočká. „On má dost starostí s týmem a sleduje jen sestřihy z AHL, takže rady mi moc nedává, když ty zápasy nevidí," tvrdí Kelly, který stejně jako jeho otec rád střílí. „Je to tak, hraju spíš tátovým stylem, kdežto brácha je playmaker."

Zda se jméno Klíma zase objeví mezi zámořskou hokejovou elitou, je teď těžké odhadovat. „Lhal bych, kdybych řekl něco jiného, než že chci hrát NHL. To je jasné. Ale snažím se jít den po dni a dát do toho všechno, co v sobě mám."