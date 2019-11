28. října. To je datum, kdy Voráček proti NY Islanders naposledy skóroval. Pak ovšem vyšel dvanáctkrát střelecky naprázdno. Je jasné, že od nejlépe placeného hráče Flyers v sezoně (9,25 milionu dolarů) očekávají v klubu mnohem víc.

V úterý proti Floridě ho trenéři zařadili do formace s Kevinem Hayesem a Jamesem van Riemsdykem, tahle spolupráce ale příliš nefungovala. Proto Vigneault hledá další hráčské vazby, které by mohly ryšavému útočníkovi pomoct.

Jakub Voráček slaví svůj gól do sítě NY Islanders. Od té doby už se ale skoro už měsíc netrefil.

Frank Franklin II, ČTK/AP

„Snažíme se Jakea nastartovat. Všem, kteří začali nastupovat s Cootsem (Couturierem), se pak většinou začalo dařit. Doufáme, že to trochu znovu nastartuje i Jakea. Zcela zjevně totiž potřebujeme, aby hrál dobře," vysvětloval Vigneault před čtvrtečním zápase na ledě Caroliny umístění Voráčka do útoku s Seanem Couturierem a Oskarem Lindblomem.

Letci si sice připsali důležitou výhru 5:3, výše zmíněná trojice ale v utkání žádný kanadský bod nezaznamenala. Voráček tak po 22 odehraných zápasech zůstává na bilanci čtyř gólů a devíti asistencí a je až šestým nejproduktivnějším hráčem mužstva.

Philadelphia se sice v tabulce Východní konference stále drží na posledním postupovém místě do vyřazovacích bojů, potřebovala by ale větší příspěvek od svých klíčových ofenzivních hráčů. Nejen od Voráčka, ale i Jamese van Riemsdyka a Kevina Hayese. Ti všichni patří mezi tři ze čtyř nejlépe placených hráčů klubu.

Jakub Voráček.

Vlastimil Vacek, Právo

„Očekávám víc od Jamese, Kevina a Jakea pokud jde o hru v pěti proti pěti. Kdybyste se těchto kluků zeptali, řekli by vám to samé. Uvědomujeme si, že musejí být lepší, abychom se dostali do play off," apeluje hlavní kouč.

„Všechny tyhle kluky mám lidsky opravdu rád. Jsou to skvělí lidé, ale potřebuji od nich víc jako od hokejistů. Už je načase, máme za sebou přes dvacet zápasů. Neříkám vám nic jiného, než co ode mě slyšeli i oni. Samozřejmě cítí tlak, ale proto taky berou velké peníze. Musíte to ukázat na ledě a být produktivní," vyzývá Vigneault své hvězdy ke zlepšení.