V nepříliš bohatém program pátečních zápasů NHL se ukázal český útočník Pittsburghu Dominik Simon, který se podepsal pod první branku duelu s New Jersey, který nakonec Penguins opanovali poměrem 4:1. Na vlas stejný výsledek pak měl i druhý noční zápas, v němž Ottawa porazila NY Rangers.

Hokejisté Pittsburghu se po dvou nepodařených závěrech znovu nastartovali v utkání s trápícími se Ďábly. Utkání, ve kterém byli hráči hodně střelecky aktivní (celkem 78 střel), se jako první prosadilo německé křídlo Dominik Kahun. Rodák z Plané se krásně uvolnil od levého mantinelu a jeho beckhendové zakončení bylo doslova výstavní. Příhrávku na gól si navíc připsal Dominik Simon a tak byla česká stopa na první brance domácích dokonce dvojnásobná.

Hosté srovnali na začátku druhé části hry, to když se v přesilovce trefila jedna z útočných hvězd Devils Taylor Hall, asistenci si připsala jednička draftu z roku 2017 Nico Hischier. Pak už ale čtyřiadvacetiletý Tristan Jarry, který tentokrát dostal příležitost v brance Tučňáků, doslova zamkl svojí branku a výraznou měrou to byl právě on, kdo se zasloužil o pohodové vítězství Pittsburghu.

Ve 33. minutě vstřelil vítězný gól zápasu Jake Guentzel, jenž se svojí trefou dostal na solidních 20 kanadských bodů v letošní sezoně. Pětadvacetiletý forvard využil nádherně načasované přihrávky Jevgenije Malkina a další beckhendovou parádou překlopil výsledek na stranu domácích.

Ti pak o své výhře definitivně rozhodli na začátku třetí třetiny, kdy se dva slepené góly vešly do 25 vteřin. Nejprve se prosadil Jared McCann a o pár chvilek později na něj navázal i hodně nevšední střelec John Marino. Americký mladík zapsal teprve svůj druhý gól v NHL.

Ve druhém pátečním zápase ukázala skvělou úspěšnost ve využití přesilových her Ottawa, která zužitkovala hned 2 z 5 početních výhod a v pohodě zdolala NY Rangers 4:1. Senátoři měli výborný už samotný začátek a po sedmi minutách vedli dvoubrankovým rozdílem.

Jeden z nejlepších mladých beků soutěže Thomas Chabot využil nepřesností v obranném pásmu hostů a bombou z levé strany už v první minutě načal Jezdce. O chvíli později ho následoval jiný mladík Logan Brown a Ottawa šl do trháku.

Obránce Ottawy Thomas Chabot přijímá gratulace ke svému gólu v utkání NHL proti NY Rangers.

Marc Desrosiers, Reuters

Snížení Jacoba Trouby bylo po hříchu to poslední, na co se v zápase Rangers zmohli. Ottawa dál tahala za delší konec a před třetí třetinou si domácí, díky trefám Ennise a Duclaira, vytvořili pohodlný brankový rozestup. Ten v pohodě pohlídali až do konce zápasu a mohli slavit 9 vítězství v normální hrací době.