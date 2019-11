"Hráli jsme zodpovědně, neztráceli jsme puky, nepouštěli jsme Sabres do protiútoků. Chtěli jsme hrát u nich v pásmu a dobře forčekovat, což se ve druhé i ve třetí třetině dařilo," lebedil si Palát, který k výhře 5:2 přispěl gólem v oslabení a dvěma nahrávkami.

Patriot z Frýdku-Místku už v ročníku 2019-20 nastřílel osm gólů, což je stejný počet jako za celou minulou sezonu, kdy neměl tolik prostoru při přesilovkách nejlepšího týmu základní části.

Útočník Tampy Bay Lightning Ondřej Palát (18) slaví.

Chris O'Meara, ČTK/AP

"My se celou sezonu vlastně střídali s Millerem a bojovali o to jedno místo na první přesilovce. Bylo to tak, že dva zápasy jsem měl super a hrál jsem tam já. Pak nevím, něco se nepovedlo, dali tam Millera a ten měl to samé...," řekl Palát pro Sport.cz.

I když je nyní znovu členem druhé přesilovkové eskadry Lightning, body mu nasakují mnohem rychleji než před rokem.

"Podívejte se na jeho bruslení. Ať už v létě dělal cokoliv, tak je to na jeho výkonech znát. Má kuráž, hraje do těla a daří se mu," vychvaloval českého útočníka kouč Jon Cooper.

Nejproduktivnější Češi z aktivních hráčů v NHL: 1. David Krejčí (Boston) 658 bodů (198+460) 2. Jakub Voráček (Philadelphia) 655 b. (201+454) 3. Michael Frolík (Calgary) 373 b. (154+219) 4. Martin Hanzal (Dallas) 338 b. (127+211) 5. David Pastrňák (Boston) 320 b. (152+168) 6. Ondřej Palát (Tampa Bay) 302 b. (101+201) 7. Tomáš Hertl (San Jose) 265 b. (126+139)

Palát se přes léto tradičně připravoval společně s dvojicí z Dallasu Radek Faksa, Roman Polák a konkurence i soutěživost mu prospěly. "Dřina s naším koučem Radimem Poláškem se pořád vyplácí," řekl Palát.

I když Tampa nemá zdaleka takovou fazonu jako před rokem, kdy 62 výhrami v základní části vyrovnala rekord NHL, začíná se v posledních týdnech přece jen rozjíždět. Z posledních osmi utkání vyhráli Lightning šest, včetně minulých tří zápasů, v nichž se celkem pěti body (2+3) prosadil i Palát.

Útočník Tampy Ondřej Palát se raduje z gólu proti New Jersey

Frank Franklin II, ČTK/AP

Statistické hody jako v sezoně 2014-15, kdy hrál v elitní formaci 'Trojčat' s Rusem Kučerovem a Američanem Johnsonem, sice nemůžeme čekat pokaždé, ale 15 bodů (8+7) za 21 zápasů je solidní vizitka.

"Byla to tehdy super sezona, ale tým se mění, přicházejí mladí hráči. Každý má nějakou roli, já se snažím využít tu, kterou mi trenér dá," pronesl Palát. V listopadu mu to jde výborně.