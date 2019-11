Pastrňák zaznamenal celkově svůj už šestý hattrick v NHL. S 23 zásahy si upevnil pozici nejlepšího střelce tohoto ročníku soutěže, má náskok pěti gólů před Connorem McDavidem z Edmontonu. V kanadském bodování je čtvrtý (23+16).

Udržuje si tempo téměř branky na zápas a napodobil Jaromíra Jágra, jenž nasázel v NHL v úvodních 24 utkáních 23 gólů v sezonách 1995/96 a 1996/97. Jako dosud poslední takový kousek předvedl Simon Gagne před 14 lety. Český útočník už v probíhajícím ročníku výrazně zazářil v polovině října čtyřmi góly do sítě Anaheimu.

Proti Montrealu zkompletoval hattrick už v první polovině utkání, kdy Boston i díky jeho brankám odskočil v rozmezí 15. až 30. minuty z 1:1 na 6:1.

Poprvé se prosadil v přesilové hře. I když stál v levém kruhu trochu z úhlu, jeho střela bez přípravy k bližší tyči si našla cestu do branky. Druhou trefu přidal po osmi sekundách druhé třetiny poté, co si v útočném pásmu na levé straně navedl puk do středu a ranou švihem zvýšil na 4:1. Třígólový večer završil Pastrňák tečí střely Brandona Carla od modré čáry.

U této trefy si připsal asistenci David Krejčí, který byl nápomocen ještě u prvního gólu v utkání.

Po pátém gólu z branky domácích odešel Carey Price, který byl střídán poprvé od prosince 2017 a sérii 113 zápasů. Zkušený gólman si připsal jen šest zákroků.

Tři body si v utkání připsali také Brad Marchand (1+2) a Sean Kuraly (0:3). Celkově si gól nebo přihrávku připsalo dvanáct hráčů Bostonu včetně Jacka Studnicky, který v utkání debutoval.

Dallas prohrál v Chicagu 0:3 vyšel naprázdno poprvé po dvanácti zápasech, ve kterých ztratil jen bod. Hlavní překážkou pro něj byl gólman Corey Crawford, který zneškodnil 32 střel a vychytal první nulu v sezoně. Skóre otevřel ve 12. minutě Brandon Saad a pojistku přidali v závěru Patrick Kane a Connor Murphy.

"Nedali jsme gól, to se pak těžko vyhrává," povzdechl si útočník Radek Faksa. Je ale šťastný, jak se tým zvedl po špatném začátku sezony. Po úvodních devíti zápasech měl na kontě jen tři body. "Hrajeme teď dobře. I v Chicagu jsme měli hodně šancí, jen jsme je neproměnili. Jinak to nebyl špatný zápas. Měli jsme před utkáním sérii sedmi výher, věděli jsme, že jednou prohrajeme. Příště musíme hrát zase svou hru a dostat se na vítěznou vlnu," dodal Faksa.

Gólman Kaapo Kahkonen prožil vítězný debut v NHL, když chytil na ledě New Jersey 32 střel a dovedl Minnesotu k výhře 3:2. Wild v utkání dvakrát ztratili jednogólové vedení, rozhodl až Ryan Suter ve 43. minutě.

Výsledky NHL: Montreal - Boston 1:8 (1:3, 0:3, 0:2) Branky: 13. S. Weber - 15., 21. a 30. Pastrňák (na třetí Krejčí), 9. DeBrusk (Krejčí), 20. Marchand, 22. Bjork, 49. Coyle, 58. Heinen. Střely na branku: 37:24. Diváci: 21 302. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Marchand, 3. Kuraly (všichni Boston). New Jersey - Minnesota 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Branky: 13. Boqvist, 34. Palmieri - 6. Parise, 31. Greenway, 43. Suter. Střely na branku: 34:29. Diváci: 14 627. Hvězdy zápasu: 1. Suter (Minnesota), 2. Palmieri (New Jersey), 3. Greenway (Minnesota). Chicago - Dallas 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Branky: 12. Saad, 51. P. Kane, 58. Murphy. Střely na branku: 38:32. Diváci: 21 210. Hvězdy zápasu: 1. Crawford, 2. Saad, 3. P. Kane (všichni Chicago).