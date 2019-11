Po přihrávce Sebastiana Aha pálil český útočník Hurricanes z úhlu do odkryté branky. Lundqvist ale stačil do cesty střele nastrčit hokejku, od níž se puk odrazil mimo tyče. Lepší šanci už Carolina neměla a na body nedosáhla.

"Pokud by střílel po ledě, byl by zákrok těžší. Naštěstí puk trochu zvednul, což jsem potřeboval. Dali nám dva rychlé góly. Jít do třetí třetiny s vedením je totiž úplně jiný pocit. Nakonec jsme vyhráli jen díky naší vůli," poznamenal Lundqvist, jehož zásah proti Nečasovi se zařadil do galerie zákroků sezony hned vedle tygřího skoku Marc-Andre Fleuryho z Vegas a brilantní reakce Tuukky Raska v brankovišti z Bostonu.

Lundqvist nastoupil ve středu ve svém 1000. zápase za Rangers (v součtu základní části a play off) a stal se teprve druhým brankářem v historii NHL, jenž na tisícovku startů dosáhl v jednom klubu. Martin Brodeur z New Jersey odchytal za Devils celkem 1464 utkání.