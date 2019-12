V létě měli velké plány, malovali si oslnivou budoucnost, ale podzim je vyvedl z omylu. Po sobotní porážce s New York Rangers jsou hokejisté New Jersey stále mezi třemi nejhoršími týmy NHL. A jejich generální manažer Ray Shero přehodnocuje situaci. Podle posledních zpráv by se nezdráhal vyměnit ani držitele Hart Trophy z roku 2018 Taylora Halla.

Většinou dobře informovaný Pierre LeBrun, který pracuje pro kanadskou televizi TSN, se od svých zdrojů doslechl, že Hall bude k mání. Shero je prý ochotný naslouchat nabídkám na trejd osmadvacetiletého levého křídla.

Hall byl v roce 2010 jedničkou draftu a putoval do Edmontonu, kde ale úplně nenaplnil představy Oilers a v roce 2016 byl vyměněn k Devils za obránce Adama Larssona.

Hallovi se daří, ale týmu to nepomáhá

V sezoně 2017-18 Hall skončil s 93 body šestý v produktivitě NHL a pomohl Devils k prvnímu postupu do play off od roku 2012. Tehdy nasbíral o 41 bodů více, než druhý nejproduktivnější hráč New Jersey Nico Hischier (52) a ovládl pak hlasování o nejužitečnějšího hráče soutěže.

The New Jersey Devils have begun listening to teams offers that acquire on forward Taylor Hall, per Pierre LeBrun. pic.twitter.com/YtJwQ7R12Q — Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) November 30, 2019

V minulé sezoně kvůli zranění sehrál jen 33 zápasů, v novém ročníku je sice s 21 body (4+17) nejproduktivnějším hráčem Devils, ale ani jeho výkony nedokážou tým z Newarku vytáhnout z herní bídy.

Manažer Shero měl, nebo stále má, v plánu podepsat s Hallem dlouhodobou smlouvu, ta stávající (42 milionů dolarů na sedm let) mu vyprší na jaře. Vzhledem k problémům na více postech ale není od věci poslechnout si nabídky, jaké by mohly hrát Devils v příštích letech do karet.

Cory Schneider pustil v AHL 6 gólů

Cory Schneider is getting paid 6 million dollars and he's given up 6 goals in an AHL game including this penalty shot. Binghamton Devils fans are upset. pic.twitter.com/vh4VP2N3ox — Gio (@716Gio) November 30, 2019

Trápí se gólmani, zkušený Cory Schneider byl dokonce poslán do AHL a klub ho následně umístil na waiver list. Rozpaky panují nad výkony P.K. Subbana, který má plat 10 milionů dolarů, ovšem k nejlepším bekům ligy nepatří ani náhodou.

Tohle všechno Shero ví. Navíc dlouhodobé statistiky říkají, že kluby, které naberou ztrátu do Dne díkůvzdání (letos 28.11.), už mají jen mizivou šanci napostup do play off. Zázraky, jaké v minulé sezóně vykouzlili hráči St. Louis, kteří se z posledního místa odrazili až ke Stanley Cupu, se nedějí každý rok. A Devils už na pozice v play off nabrali devítibodovou ztrátu.

Ze zástupu potenciálních zájemců o Halla prý nejvíce zavětřil generální manažer New York Islanders Lou Lamoriello, situaci sonduje i Marc Bergevin z Montrealu a další šéfové. Tak velká ryba už kolem nich zase nějaký čas nemusí proplout.