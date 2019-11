Hokejisté New Jersey v sestavě s českým útočníkem Pavlem Zachou prohráli v NHL s NY Rangers 0:4. V barvách vítězů se představili obránce Libor Hájek a útočník Filip Chytil, ale gólově se neprosadili. Rangers vyhráli čtvrté z posledních pěti utkání zámořské soutěže.

Český obránce Libor Hajek (25) z týmu New York Rangers v akci během utkání NHL.

Ďáblové z New Jersey šli sice do zápasu s vědomím, že vyhráli poslední čtyři duely s Rangers. Tentokrát na úspěšnou sérii nenavázali. Už ve 13. minutě poslal hosty do vedení Fox a těsný náskok držel tým Rangers i po druhé dvacetiminutovce.

V jejím závěru byl vyloučen český obránce Hájek na 2 plus 2 minuty, jenže New Jersey nedokázalo prohřešek potrestat. Ba právě naopak. Švéd Zibanejad v oslabení přidal druhou trefu hostů. A když ve 46. minutě opět v době, kdy hráli Devils přesilovku, zvýšil na 3:0 pro Rangers Fast, bylo prakticky rozhodnuto.

Domácí tým ještě zkusil hru bez brankáře, ale inkasoval do prázdné klece. Nebyl mu přán ani čestný zásah, přitom byl střelecky aktivnější (33:23).