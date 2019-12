Boston znovu oslavuje své české hvězdy. Při výhře nad Carolinou 2:0 byli hodně vidět jak David Krejčí, který oslavil jubilejní dvoustou trefu v NHL, tak David Pastrňák. Nejlepší český hokejista současnosti rozjel jeho gólovou akci a zaknihoval už osmnáctou asistenci v sezoně. Přihrávku na gól si připsal Pavel Zacha v New Jersey i Tomáš Nosek za Vegas. Tampa Bay vyhrála 3:2 v prodloužení na ledě týmu Nashville Predators a jedním gólem jí k tomu pomohl Ondřej Palát. Zazářil i střelec Washingtonu Jakub Vrána, který dal dva góly a Capitals slaví výhru nad San Jose 5:2.

Radost hokejistů Washingtonu Capitals poté, co vstřelil branku český útočník Jakub Vrána (13)

Měl to být velký souboj Bruins s českým gólmanem Petrem Mrázkem, jenže ten nakonec zůstal jen na střídačce Hurricanes. I přes řadu šancí se na první trefu utkání čekalo hodně dlouho. Necelé tři minuty před koncem druhé třetiny se sice dostal puk za záda slovenského brankáře Bostonu Haláka, jenže Slavin ho tam poslal jen díky díře v síti. Po kontrole u videa tak sudí gól neuznal a musel navíc zauzlovat otvor v síti.

Duel pomalu spěl k bezbrankové remíze, Boston ale v posledních pěti minutách zabral. Nejprve Marchand přihrál Hayesovi, jenž zblízka poslal domácí tým do vedení. A za 68 sekund přišla velká česká chvíle. Pastrňák vybojoval puk, poslal jej na modrou čáru. Mc Avoy nahodil touš před branku a Krejčí parádně usměrnil puk do sítě – 2:0. „Čeští Davidové v Bostonu, to je zkrátka jistota," jásal v tu chvíli televizní komentátor. Krejčí přitom oslavil jubilejní dvoustý zásah ve slavné zámořské soutěži. Nakonec byl vyhlášen i třetí hvězdou zápasu.

Hosté ještě zkusili hru bez brankáře, ale ani tam se neprosadili. A tak mohl i slovenský hokej oslavovat svého hrdinu. Gólman Bruins Halák při svém 500. startu v NHL mohl slavit devětačtyřicátou vychytanou nulu, když si připsal 24 úspěšných zákroků.

Columbus prohrál na domácím ledě s Arizonou 2:4 a hvězdou utkání byl švédský útočník Carl Söderberg, jenž si připsal gól a dvě asistence. Hosté zlomili zápas na svoji stranu v prostřední části hry, výhru pak pečetil zmíněný Švéd trefou do prázdné branky.

Florida skvěle rozjela duel s Minnesotou. Barkov a Huberdeau také poslali Pantery do slibného vedení 2:0, jenže hotovo nebylo. Hosté v prostřední dvacetiminutovce manko vymazali a ve třetí třetině urvali výhru. Florida tak padla ve čtvrtém z posledních pěti duelů, tým Wild slaví čtvrté vítězství v řadě.

Montreal potěšil své fanoušky výhrou nad NY Islanders. Z jasně rozjetého duelu, kdy Canadiens vedli po dvou třetinách 3:0, ale bylo nakonec drama. Ostrované totiž dokázali rozdíl ve skóre stáhnout na rozdíl gólu. Utkání tak definitivně převážil na stranu kanadského celku až zásahem do prázdné branky obránce Weber 28 sekund před koncem.

Na výhru 6:1 dosáhla doma Philadelphia, když si poradila s Torontem. Hokejisté Flyers vedli po dvou třetinách jen těsně 1:0, a když hosté na začátku třetí třetiny srovnali, vypadalo to na pořádné drama. Jenže to se nekonalo. Pětigólový uragán v posledních deseti minutách dovedl Philadelphii k přesvědčivému vítězství. Český útočník Jakub Voráček se do zápasových statistik nezapsal.

New Jersey naopak doma nestačilo na Vegas Golden Knights (3:4). Ďáblové přitom dvakrát vedli, u druhého zásahu si připsal asistenci český útočník Pavel Zacha. Jenže nakonec slavili Rytíři. Český útočník Tomáš Nosek se podílel přihrávkou na akci, jež vedla k vyrovnání na 1:1. Hrdinou v dresu hostů byl ale autor hattricku Jonathan Marchessault.

Bez nervů zvládl představení na vlastním ledě také Winnipeg, jenž si poradil s Dallasem 5:1. Domácí měli zápas pod kontrolou, když pořád vedli. Po první třetině 1:0, po druhé 4:1 a v závěrečné části skóre pečetil kanadský střelec Mark Schiefele, jenž si připsal i dvě asistence.

Nashville doma prohrál s Tampou Bay 2:3 v prodloužení. Během duelu dvakrát vymazal náskok hostů, za které skóroval ve 27. minutě i český útočník Ondřej Palát. V prodloužení ale rozhodl utkání ve prospěch Lightning Rus Kučerov.

Vancouver si doma s chutí zastřílel proti Senátorům z Ottawy. Už po první třetině vedly Kosatky 4:0 a hosté už dokázali jen korigovat na konečných 5:2 pro Canucks. V dresu hostů se neprosadil český útočník Filip Chlapík.

Žraloci ze San Jose ve své hale podlehli Washingtonu 2:5. V barvách Capitals byl hodně vidět útočník Jakub Vrána, jenž se blýskl dvěma góly. V 15. minutě poslal Washington do vedení 2:1 a ve 37. minutě zvyšoval už na 5:1 pro hosty.

Vrána má na kontě v této sezoně už čtrnáct přesných zásahů a v tabulce střelců NHL je na hraně elitní desítky. Asistenci si na ledě Žraloků připsal i obránce Michal Kempný, jenž měl podíl na třetí trefě vítězů.