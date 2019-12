Carlson, někdejší člen zlaté americké dvacítky z juniorského MS 2010, byl po středě s bilancí 11+31 na šestém místě celkové produktivity. Před takovými ofenzivními esy, jako jsou Patrick Kane, Alex Ovečkin, Auston Matthews...

V zápase v Los Angeles dal navíc Carlson vzpomenout na proslulého Bobbyho Orra, který na začátku sedmdesátých let úplně změnil náhled na to, jak by se měl v NHL prezentovat obránce. Kanadský idol je stále jediným bekem, který získal Art Ross Trophy. A dokonce dvakrát (1969-70 a 1974-75).

Orrovy stobodové sezony 1. 1970-71 139 bodů (37+102) 2. 1974-75 135 b. (46+89) 3. 1973-74 122 b. (32+90) 4. 1969-70 120 b. (33+87) 5. 1971-72 117 b. (37+80) 6. 1972-73 101 b. (29+72)

Proti Kings washingtonský zadák působil na ledě podobně jako Orr. V první třetině vyrazil do rychlého protiútoku a zpoza kruhu nechytatelně pálil. Ve druhém případě zmátl gólmana Quicka mazanou kličkou.

"To byly góly, co? Je prostě skvělý," chválil Carlsona sedminásobný vítěz Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce základní části Ovečkin.

Míří za Norris Trophy?

Rodák z Massachussetts má teď pro změnu výrazně nakročeno k Norris Trophy, vždyť druhý v bodování obránců Dougie Hamilton z Caroliny je o 14 bodů zpět.

"Johnny for Norris! To je naše heslo," tvrdil spoluhráč TJ Oshie. "Měl by to vyhrát," říkal i Carlsonův český parťák z obranného páru Michal Kempný, který se po příchodu z Chicaga v roce 2018 velmi rychle adaptoval.

"V klubu se mnou měli plány, takže jsem se brzy posunul k Johnnymu a odehráli jsme tak celý zbytek sezony. Carlson je výborný hráč a zvykli jsme si na sebe, že už to bylo všechno tak nějak přirozené. Už jsem věděl, co udělá a kde bude. Měli jsem to úplně zautomatizované. Sedli jsme si a naše hra nevypadala úplně blbě," řekl Kempný Sport.cz po zisku Stanley Cupu.

Dosud jen pět obránců v historii dokázalo během sezony překonat hranici 100 bodů. Kromě Orra, jenž to zvládl šestkrát, to byli Paul Coffey (5x), Brian Leetch, Al McInnis a Denis Potvin.

Zařadí se k nim washingtonský zázrak? Během 52 zápasů potřebuje nasbírat ještě 56 bodů... "Mám kolem sebe tolik dobrých hráčů, že moje produktivita podle toho taky vypadá," říká Carlson. Ovečkin a spol. ho k historickému zápisu můžou postrčit.