K incidentu, který zažehl vášně na hrací ploše a vyvolal hromadnou bitku, došlo v průběhu druhé třetiny. Český gólman ukryl pod lapačkou tečovanou střelu od modré. Vzápětí se k němu přihnal čtyřicetiletý veterán Thornton, snažil se kotouč dorážet a zřejmě došlo ke kontaktu. Mrázek se ohnal hokejkou, ale Kanaďana netrefil. Kapitán Sharks si takové počínaní nechtěl nechat líbit a českého reprezentanta poslal k ledu nekompromisní ránou do masky.

Mrázek se k situaci vyjádřil i na sociálních sítích. Ránu Thorntona označil za srabárnu, ale do dalšího hodnocení se pouštět nechtěl. „Už jsem zažil horší údery," řekl zámořským reportérům bezprostředně po utkání. S novináři pak zažertoval ohledně trestu. Bylo to totiž jeho první vyloučení za sekání, při kterém vlastně nikoho nesekl. „Skutečně jsem za to dostal trest? To jsem ani nevěděl," pobavil reportéry v šatně.

Joe Thornton with the one punch on Petr Mrazek. pic.twitter.com/5buTzetGhM — World Hockey Report (@Worldhockeyrpt2) December 6, 2019

K incidentu se vyjádřil i kouč San Jose Peter DeBoer. „Nikomu z nás se nelíbilo, že jejich gólman takhle máchá hokejkou po hráči, jako je Joe. Ale jak jste viděli, umí se o sebe postarat," řekl trenér.

Mrázka situace ale nerozhodila, podle něj ho naopak motivovala k lepšímu výkonu, a nakonec z toho byla výhra 3:2 po nájezdech. „Mám rád nájezdy. Je to zábava. Užívají si to fanoušci i gólmani," řekl sedmadvacetiletý strážce svatyně. V první sérii mu pomohla tyč, v dalších dvou si na něho nepřišli Erik Karlsson ani Couture. Za svůj čtvrteční výkon si ostravský chasník vysloužil ocenění pro třetí hvězdu zápasu.

„Posledních pár duelů jsme se na góly docela nadřeli, jsou to pro nás hodně důležité dva body. San Jose hraje teď dobrý hokej, takže mám radost, že jsme to zvládli. A já jsem nenechal vyniknout Hertlíka, to vždycky potěší." vrátil se Mrázek ještě k souboji s českým žralokem.

VIDEO: Sestřih zápasu Carolina - San Jose