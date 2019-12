Když Great One před dvaceti lety uzavřel svou mimořádnou kariéru, skvělo se u něj v kolonce gólů číslo 894. O třiadevadesát víc než měl druhý v pořadí Gordie Howe. Ofenzivní exploze osmdesátých let a hokejová genialita pomohly Gretzkymu k cifře, která byla dlouho považována za nepřekonatelnou.

Vždyť Brett Hull se zastavil na 741 gólech, Jaromír Jágr na 766. Ovečkin je nyní se 678 góly už 12. v historickém pořadí a ve 34 letech ze své fazóny nijak neslevuje. 217 gólů, které potřebuje k překonání Gretzkyho, je sice stále hodně, ale taky to není úplná fantasmagorie.

Alexandr Ovečkin oslavuje svoji další trefu se spoluhráči z Washingtonu T.J. Oshiem (vpravo) a Jevgenijem Kuzněcovem.

Brad Mills, Reuters

Že se dají střílet kupy branek i v pokročilejším věku, dokládá i následující tabulka, byť se v ní prolínají různé hokejové epochy:

Nejvíc gólů ve 35 letech - 51 (Johnny Bucyk 1970-71) ............ ve 36 letech - 48 (Teemu Selänne 2006-07) ............ ve 37 letech - 40 (Johnny Bucyk 1972-73) ............ ve 38 letech - 37 (Brett Hull 2002-03) ............ ve 39 letech - 39 (Gordie Howe 1967-68) ............ ve 40 letech - 44 (Gordie Howe 1968-69)

"Pokud by se mi to podařilo (překonat Gretzkyho), tak už mě na ledě neuvidíte. Hned bych skončil, " řekl Ovečkin v televizi ESPN.

V této sezoně by se měl posunout minimálně před Marka Messiera (694 branek), pokud by zopakoval výkon z minulého ročníku (51 gólů), tak by ze sedmé pozice odsunul Mikea Gartnera (708).

Alex Ovečkin našlápl k brance. Zastavit se ho snaží i za cenu faulu český zadák Detroitu Filip Hronek.

Raj Mehta, Reuters

Ovečkinovi sice po příští sezoně vyprší exkluzivní třináctiletá smlouva, ale jeho postavení u Capitals je natolik výsadní, že podepsat novou by měla být jen formalita. A otevře se prostor ke stíhání Gretzkyho...

Gretzkyho rekord? Pokusím se o něj

Ruský bohatýr během necelých patnácti sezon v NHL navíc vynechal celkem jen 30 zápasů.

"Musím poděkovat mámě, tátovi a matce přírodě, že mě vybavila tak odolným tělem. Když budu zdravý a v dobré formě, tak se o to pokusím. Ale nikdy nevíte, co se může v budoucnu stát," rozjímal Ovečkin.

Alexandr Ovečkin v rozhovoru s krajanem a brankářem ve službách Floridy Sergejem Bobrovským.

Nick Wass, ČTK/AP

I majitel desítek historických rekordů NHL už ale připouští, že o jeden z těch nejpozoruhodnějších může přijít.

"Ovečkin tu šanci bezpochyby má. Je to skvělý hokejista, působí ve vynikajícím klubu a má k sobě výborné spoluhráče. Pokud to zvládne, budu první, kdo mu potřese rukou," řekl Gretzky. "Pro náš sport by to bylo vynikající..."