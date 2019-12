Hokejisté Philadelphie dostali nařezáno ve Winnipegu, kde prohráli 3:7. Domácí Jets měli navrch od samého úvodu. Po první třetině vedli 2:0. Klíčovou pasáží však byla pětiminutovka krátce poté, co se duel zlomil do druhé poloviny. To Flyers inkasovali čtyři góly, z toho dva v oslabení a Winnipeg vedl 6:1. Pak už nebylo pochyb o tom, kdo zvítězí.

Hosty nezachránilo ani střídání gólmanů. Přestřelka pokračovala a nakonec fanoušci viděli deset branek. V dresu poražených se neprosadili čeští útočníci Jakub Voráček a David Kaše.

Hvězdami zápasu byli domácí Blake Wheeler a Mark Scheifele. Oba dali gól a připsali si dvě asistence. Winnipeg vyhrál doma čtvrtý vzájemný zápas v řadě. Philadelphia naopak potvrdila, že není v nejlepší formě, když v NHL prohrála čtyři z posledních pěti duelů.

Detroit utkání s Krály z Los Angeles nezvládl. Po první třetině sice prohrával jen 0:1, ale pak úřadoval zkušený Slovinec Anže Kopitar a navýšil náskok hostů před druhou přestávkou na 0:3. Když ve 47. minutě inkasovala Rudá křídla čtvrtou branku, fanoušci už tušili, že na body jejich hvězdy nedosáhnout.

Necelých jedenáct minut před koncem korigoval skóre Filip Zadina, když na branku poslal skákavý puk a zaskočil gólmana. V čase 57:37 se do statistik zapsal i druhý Čech – Filip Hronek. Ten asistoval u akce, kdy skóroval Boyle.

České barvy byly vidět i v duelu Chicaga s Minnesotou (5:3). Konkrétně útočník David Kämpf, jenž zaznamenal třetí gól vítězů. V čase 28:13 zvyšoval na 3:2, když tečoval střelu od modré čáry a zaskočil brankáře Minnesoty. Hvězdou utkání byl útočník Patrick Kane, jenž vstřelil tři góly vítězů.

Kämpf slavil svůj pátý gól v sezoně, čímž si vytvořil osobní rekord ve slavné zámořské soutěži. V předchozích dvou ročnících NHL nastřílel shodně po čtyřech brankách.

Rytíři z Vegas si na vlastním ledě poradili s Vancouverem 6:3, v každé dvacetiminutovce vstřelil po dvou gólech. Hvězdou duelu byl domácí útočník Max Pacioretty, jenž zaknihoval dva přesné zásahy a dvě asistence. Tomáš Nosek se v dresu vítězů do statistik nezapsal.

Tým Vegas vyhrál nad Kosatkami čtvrtý duel v řadě, naposledy týmu Canucks podlehl 25. října 2018.