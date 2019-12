Neskutečná paráda. Ruský útočník Andrej Svečnikov se zase ukázal. Fanoušci šíleli, televizní komentátor řval nadšením. Útočník Caroliny Hurricanes nabral za brankou puk na čepel hole, udělal pár kroků a protlačil touš do sítě Winnipegu. A šlo se slavit. Poklonu mu složil i český gólman Petr Mrázek. „Je to neskutečný hráč. Jsem rád, že ho mám v týmu," smál se po výhře Caroliny 6:3.

Svečnikov už podobný kousek vyzkoušel a byl úspěšný. I komentátor hned hlásil, že podobným způsobem už v NHL mladý Rus skóroval. „Na mě zkouší podobné věci naštěstí jen na tréninku," oddechl si na oko dobře naladěný Mrázek.

Českého brankáře těšilo, že se Carolině výsledkově u soupeřů v poslední době dařilo. Vadilo mu jen mrazivé počasí.

„Tenhle trip je hodně studený, ve Winnipegu bylo -28 stupňů, tak už se docela těšíme domů, kde se trošku ohřejeme," vykládal Mrázek než nastoupil do letadla směr Colorado, kde šňůru venkovních duelů zakončí.

„Ve Winnipegu to byl povedený večer, padalo nám to tam. Ještě by to chtělo uhrát nějaké body v Coloradu."