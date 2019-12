„Byla to vydřená výhra. Je to skvělý začátek naší domácí sedmizápasové série. Washington je vážně skvělý," zářil po utkání Mrázek. „S Washingtonem je to vždy vyhecované a ještě poté, co jsme je v minulé sezoně vyřadili z play off. V Capitals mám kamarády – Vrániče a Gudyho (útočníka Vránu a obránce Gudase), takže výhra o to víc potěší," hlásil český gólman ze zámoří.

Ten měl speciální motivaci se ukázat. Z hlediště totiž sledoval utkání jeho mentální kouč Marian Jelínek. „I kvůli němu jsem rád, že jsme začali vítězně," přiznal. „Klíčové bylo, že když se povedlo Washingtonu snížit na rozdíl jednoho gólu, dokázali jsme jim zase odskočit."

Mrázek se po utkání dočkal od návštěvy pochvaly, která ho hodně hřála. „Carolina byla týmem okamžiku, herně byla možná o chlup lepší a Petr ji svým výkonem určitě podržel," konstatoval Marian Jelínek.