Maloval si po vydařené sezoně další posun, jenže letos musel začínat na farmě. Český útočník Filip Chytil už je v prvním týmu hokejistů New York Rangers zpátky a v 29 odehraných zápasech NHL si zatím připsal 13 bodů za 9 gólů a 4 asistence. „Snažím se užít si každou vteřinu. Chci s každým střídáním naložit, co nejlépe. Každý hráč chce hrát víc, ale důležité je, že se nám daří a dva body z Toronta se počítají,“ říká dvacetiletý forvard po výhře 5:4 v prodloužení na ledě Maple Leafs.

V třetí třetině jste nastupoval s Fastem a Panarinem. Proč trenér Quinn míchal útočné řady?

Strome po potyčce s Marinčinem dostal čtyři minuty. Trenér Quinn mě posunul do druhého útoku. Po Stromově návratu se vše vrátilo do normálu a já hrál opět s Howdenem a Kakkem.

Vloni jste hrál v prvním týmu, letos jste začínal na farmě. Jak bylo obtížné vrátit se do NHL?

Pochopitelně po minulé sezoně to bylo zklamání. Musel jsem do Hartfordu. Okamžitě jsem se soustředil, abych se zlepšil. Za hlavu jsem hodil věci, které se nepovedly. Hrál jsem tam ve všech důležitých situacích na ledě. To mě posunulo. Později se Mika Zibanejad zranil, takže jsem měl víc prostoru. Po jeho návratu se snažím obdobný čas na ledě vybojovat zpátky. Není to však lehké, protože máme vyrovnané všechny útočné řady.

Vpředu torontský Zach Hyman, za ním Filip Chytil z New York Rangers.

Cole Burston, ČTK/AP

Hrajete většinou při hře pět na pět, v Torontu jste odehrál 46 vteřin při přesilovce...

Měli jsme tady pouze jednu přesilovku. Chodí na ně první útok, pokud nedá gól, tak my přesilovku dohráváme, ale mohu se právě od lepších hráčů učit. Je mi teprve dvacet let.

Máte českého spoluhráče Libora Hájka. Jaké to je, když jste dva v týmu?

Je to něco jiného, než když jsem tady sám. Známe se z dvacítek. Trávíme spolu spoustu času. Je to skvělý kluk a výborný hokejista. Hodně spolu trénujeme. Doufám, že bude zase brzy v týmu.

MS dvacítek se hraje v České republice, není vám líto, že tam nejste?

Letos už tato kategorie není pro mě. Ani vloni jsem nebyl na MSJ. Byl jsem jen jednou na dvacítkách v Buffalu, ale atmosféra tam nebyla taková, jakou jsme si představovali. Nebyla taková, jaká bývá v Kanadě. Nechodilo na nás moc lidí. Letos jsem oba zápasy českých hokejistů sledoval a bylo vyprodáno. Přeji klukům, aby se jim šampionát vydařil. Je dobře, že je fanoušci ženou.

Jak jste prožil Vánoce?

Strávili jsem je s rodiči a s přítelkyní. Byly to zasloužené tři dny volna a odpočinku. Teď půjdou zápasy rychle za sebou a bude jich opravdu hodně. Bylo potřeba načerpat síly.

Jaká je atmosféra v legendární Madison Square Garden?

Skvělá, fanoušci jsou úžasní. Teď jsme vyhrávali, a to nás hnalo ještě víc dopředu. I když je zápas vyrovnaný, atmosféra je skvělá.

Hluk není jen v hale, ale v celém New Yorku. Jak si zvykáte na tohle velkoměsto?

Jsem tam druhým rokem. S přítelkyní se cítím jako doma. Jsem rád, že mě tak podporuje a zázemí mám i v rodině.

Máte už nějaký program na lednovou přestávku?

Snažím se soustředit na jednotlivé zápasy. Na poslední chvíli vybereme, kam si pojedeme odpočinout.