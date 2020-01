Hokejisté San Jose se budou muset v NHL dlouho obejít bez svého kapitána Logana Coutureho, který si v úterním zápase proti St. Louis zlomil kotník na levé noze. Vedení Sharks délku absence nejproduktivnějšího hráče týmu nespecifikovalo, očekává se ale, že Couture nebude hrát nejméně šest týdnů. Do elitního útoku by se na jeho místo měl posunout Tomáš Hertl.

Třicetiletý útočník se zranil po souboji s obráncem Vincem Dunnem a nárazu do mantinelu. "Je to náš klíčový hráč. Na přesilovky, na všechno. Když přijdete o takového hráče, je to šok pro všechny," řekl kouč Bob Boughner, který vede Sharks dočasně místo v polovině prosince odvolaného Peta DeBoera.

San Jose neprožívá vydařenou sezonu. Ambiciózní klub je až třináctý v tabulce Západní konference a na postup do play off ztrácí devět bodů. Sharks dokázali vyhrát jen tři z posledních deseti zápasů.

Breaking News:#SJSharks Captain Logan Couture is week to week with a fractured ankle. pic.twitter.com/0QnydUePcJ — SHARK CITY (@WeAreSharkCity) January 8, 2020

Místo Coutureho, který doposud nasbíral 36 bodů za 14 branek a 22 asistencí, by se měl do centru elitního útoku postavit Hertl.

"Když vám chybí jeden z nejlepších hráčů, tak to někdy tým stmelí. Prostě musíme tvrdě makat a vyhrát několikrát za sebou. Uvidíme, co se stane. Pořád ale máme v týmu spoustu dobrých hráčů," uvedl Hertl, který je s 33 body druhým neproduktivnějším hráčem San Jose.