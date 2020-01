Vypadá to na ostrou řežbu do konce základní části. Auston Matthews z Toronta se díky dvěma kouskům proti Winnipegu zavěsil ve střelecké tabulce NHL za Davida Pastrňáka. Bostonský autor 32 branek tak hájí už jen jednogólový náskok před americkým útočníkem. O Maurice Richard Trophy se ještě strhne pranice.

David Pastrňák vs. Auston Matthews. Nebo bude letošním králem střelců NHL někdo úplně jiný?

Šestkrát za posledních sedm sezon NHL se s trofejí pro nejlepšího kanonýra fotil kapitán Washingtonu Alexandr Ovečkin. Loni uhájil prvenství o jediný zápis před Leonem Draisaitlem z Edmontonu a letos se čtyřiatřicetiletý Rus dívá na vedoucího muže statistiky Pastrňáka se šestigólovým odstupem.

„NHL se prostě změnila a nemůžete být vždycky číslo 1. V určité chvíli se najde někdo, kdo vás sesadí," prohlásil Ovečkin.

David Pastrňák vs. Auston Matthews 32 góly celkem 31 17 při hře 5 na 5 23 15 v přesilovkách 8

V tuto chvíli se skutečně schyluje k tomu, že ho vystřídá vítěz česko-amerického souboje kanonýrů. Ten navíc umocňuje tradiční rivalita mezi Bostonem a Torontem přiživená dvěma sedmizápasovými sériemi v loňském a předloňském play off. Obě vyhráli Bruins.

Do konce základní části Pastrňáka a Matthewse ještě jeden vzájemný duel čeká - 14. března v bostonské TD Garden. Z předchozích tří si Bruins odnesli pět bodů, český střelec v nich skóroval dvakrát, jeho americký protivník jednou.

Matthews ožil

Zatímco Pastrňák v prosinci zažíval střeleckou stagnaci (pět gólů z patnácti startů), Matthews doslova rozkvetl a za minulých 15 utkání nasázel stejný počet branek. Naposledy proti Jets dokonce psal dějiny. Jako první Američan v NHL totiž ve svých čtyřech úvodních sezonách nastřílel pokaždé víc než 30 gólů.

„Jasně, že je to věc, na kterou jsem pyšný. Mám štěstí, že můžu hrát s opravdu dobrými hráči, kterým patří můj dík," řekl Matthews po historickém zápisu.

Jednička draftu z roku 2016 vstoupila do NHL čtyřgólovým zápasem a nováčkovskou sezonou završenou 40 trefami. Teď ale předvádí rodák z Kalifornie svůj dosud nejlepší hokej v kariéře.

V uplynulých letech měl Matthews opakované zdravotní problémy (rameno, otřes mozku), v této sezoně však ještě nevynechal ani zápas.

„Jsem zdravý, hraju pravidelně a dostal jsem se do rytmu," netají Matthews. „Je velký silný, má dlouhé ruce. Občas, když jsem ho bránil, tak jsem si říkal, že je to skoro až nefér," poznamenal na adresu útočníka Maple Leafs v rozhovoru pro Sport.cz český bek Tampy Jan Rutta.

V posledních dvou sezonách skončil Pastrňák pokaždé o gól před Matthewsem. V ročníku 2017-18 však vynechal Američan 20 zápasů. V minulé sezoně pak 14, to ale kvůli zranění ruky přišel také bostonský útočník o 16 utkání.

David Pastrňák vs. Auston Matthews góly celkem/od 1. ledna 34/15 2016-17 40/22 35/19 2017-18 34/17 38/15 2018-19 37/18

„Jednou bych dal rád těch 50 gólů," netají se Pastrňák, jehož osobním rekordem je prozatím 38 zásahů.

Ve finiši základní části bude k této metě potřebovat i podporu spoluhráčů Patrice Bergerona s Bradem Marchandem. Obzvlášť v přesilovkách, kde je s 15 góly první.

Krejčí: Pomůžeme rádi

„V Bostonu jde všem především o tým, ale je jasné, že kdyby na konci základní části potřeboval Pasta trochu pomoct, tak to pro něj rádi uděláme," řekl Sport.cz krajan z Bostonu David Krejčí.

Celková střelecká úspěšnost u Pastrňáka v této sezoně sice poklesla na 18,5 procenta, pořád je ale o dvě desetiny lepší než u Matthewse.

„Od začátku sezony hraje Pastrňák skvěle. Jejich lajna si rozumí a na souhře je to znát," myslí si Ovečkin.

30. gól a 60. bod - David Pastrňák (@pastrnak96) se ani v roce 2020 nechystá zpomalovat 😎 pic.twitter.com/fLpDpEGMUo — NHL Čeština (@NHLcz) January 3, 2020

Jenže při hře pět na pět s 23 góly výrazně vyčnívá zase Matthews, jenž má po boku neméně šikovného spojence Mitche Marnera.

„Jsem za tyhle kluky rád. To oni mě nutí, abych se ze sebe snažil dostat to nejlepší," tvrdí Ovečkin, člen tříčlenné šestadvacetibrankové skupinky (Nathan MacKinnon, Jack Eichel), která by gólové uprchlíky ještě ráda potrápila.

Pořád je totiž ve hře i varianta, že se přiřítí někdo zezadu a do souboje o Maurice Richard Trophy hodí Pastrňákovi s Matthewsem vidle.