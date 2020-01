Český hokejový útočník David Kaše se po třech dnech v prvním týmu Philadelphie vrátil na farmu do Lehigh Valley do nižší soutěže AHL. Dvaadvacetiletý odchovanec Kadaně nastoupil za Flyers v sobotním domácím utkání s Tampou Bay, při prohře 0:1 strávil na ledě přesně pět minut a nebodoval.

Kaše v této sezoně v NHL debutoval. Prvního startu se dočkal 11. prosince při prohře na ledě Colorada 1:3. Na kontě má nyní v soutěži šest utkání a vstřelil jednu branku, které se dočkal v souboji proti svému o dva roky staršímu bratrovi Ondřejovi z Anaheimu.

V této sezoně AHL odehrál Kaše 29 zápasů a připsal si sedm bodů za tři branky a čtyři asistence. Philadelphia jej draftovala v roce 2015 v pátém kole na 128. pozici.

Rovněž točník Lukáš Radil putoval z prvního týmu San Jose Sharks opět do farmářského celku San Jose Barracuda. Devětadvacetiletý odchovanec Pardubic se vrátil do kádru Sharks před sobotním utkání s Dallasem, ale výhru 2:1 sledoval jen z tribuny.

Radil v této sezoně NHL odehrál 14 zápasů a nebodoval. V sestavě Sharks se objevil naposledy 23. listopadu při domácí výhře nad New York Islanders 2:1 po samostatných nájezdech a o tři týdny později se přesunul do AHL. Za Barracudu od té doby nastoupil osmkrát a připsal si pět bodů za gól a čtyři přihrávky.

Radil má jednocestný kontrakt, díky kterému má zaručený roční příjem 700 tisíc dolarů i při působení v AHL. Do zámoří přišel před minulým ročníkem po tříletém působení ve Spartaku Moskva v Kontinentální lize. V první sezoně v NHL účastník mistrovství světa 2017 a olympijských her v Pchjongčchangu sehrál 36 utkání a připsal si 11 bodů za sedm branek a čtyři přihrávky. V šesti duelech play off nebodoval.