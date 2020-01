Kolaps, minela, kousek, kterému se fanoušci musejí smát. Brad Marchand v sezoně nastřílel už dvacet gólů a je velkou hvězdou Bostonu, při nájezdech na ledě Philadelphie ale pobavil fanoušky jinak, než by chtěl. V dovednostní disciplíně se totiž proměnil nečekaně ve smolaře.

Co přesně se stalo? Philadelphia vedla v páté sérii nájezdů 1:0, když se trefil Konecny. Bylo jasné, že pokud Bruins chtějí myslet na vítězství, musí v páté sérii uspět i Marchand. Fanoušci řešili jediné. Vsadí na kličku, nebo snad vypálí? Pak už jen nestačili zírat.

Chlapík s číslem 63 na dresu se divoce rozjel, ve středovém kruhu však jen lehce šťouchl do puku. Ten místo aby na čepeli hole mířil s Marchandem směrem k brance Flyers zůstal za zády útočníka. Komentátor ani hučící fanoušci nechápali, co se stalo. Rozhodčí se okamžitě sjeli k poradě, nájezd vyhodnotili jako neúspěšný a tým Flyers mohl slavit.

„Snažil jsem se rychle rozjet a prostě jsem puk skoro minul," kroutil hlavou nešťastník. Hned věděl, že je konec. „Znám to pravidlo. Vím, že když se dotknete puku, tak je to prostě bráno jako zakončení. Byla to nešťastná situace," dodal.