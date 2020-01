Český hokejový obránce Libor Hájek se přesunul z prvního týmu New York Rangers do Hartfordu do nižší zámořské soutěže AHL. V této sezoně se jednadvacetiletý odchovanec Komety Brno na farmě představí poprvé. Hájek nastoupil po zranění kolena ze začátku prosince jen v sobotním utkání NHL na ledě St. Louis při porážce 2:5.