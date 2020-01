Nebýt tohoto zákroku, kdo ví, jak by celá finálová série předminulého play off NHL dopadla. Třeba by hokejisté Vegas hned ve svém premiérovém ročníku zvedali nad hlavu Stanleyův pohár. Takhle i díky parádě brankáře Bradena Holtbyho ve druhém utkání série nakonec poprvé v historii získali slavnou trofej Capitals. A Holtbyho zákrok byl nyní vyhlášen tím nejlepším v NHL za uplynulou dekádu.