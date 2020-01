Kde se ve vás bere sebevědomí a jistota nejen v brance, ale i při rozehrávání puku za brankou?

Důležitá je obranná hra celého týmu. Snažím se rychle rozehrát puk, aby se hrálo co nejméně v našem obranném pásmu. Mám pak čas koncentrovat se na hru.

Co se změnilo za dobu, kdy jste přišel do NHL?

Poznal jsem řadu hráčů, vím, jak hrají. Nejsem zelenáč, který by si nechal všechno líbit. Vím také, co mohu od koho očekávat.

Co pro vás bude znamenat blížící se utkání hvězd?

Jsem rád, že tam jedu. Je to velké ocenění. Obrovská událost. Také jsem prvním českým brankářem od roku 2008, který se zápasu zúčastní.

Na co se těšíte nejvíce?

Asi na to, že budu ve společnosti nejlepších hráčů, což beru za velký úspěch.

Nenarušila vám nominace plány na krátkou dovolenou?

Chtěli jsme jet s manželkou do Mexika, protože v Calgary je -30 °C. Potřebujeme se zregenerovat. V takovém počasí je pokožka neuvěřitelně suchá. Musíme teď změnit své plány.

Jak snášíte takovou zimu?

Musíme ji snášet. Je to tak, jak to je.

V normálním čase v posledních dvou zápasech, které hrály Flames, padly pouze čtyři branky, ve dvou předchozích duelech Toronta Maple Leafs 23 branek... Znamená to, že se vám podařilo Torontu vnutit váš způsob hry?

Ani nevím, spíš jsme měli štěstí, že jim to tam nepadalo. Šance, aby dali více než jeden gól, Torontští měli.

Nebyli útočníci Toronta trochu stereotypní? Neustále stříleli do vaší levé strany.

To jsem nepociťoval, mnohdy jsem přes hráče před sebou ani neviděl. Snažil jsem se soustředit na každou střelu, která šla na naši branku.

Nemrzí vás odchod Michaela Frolíka?

Je to dobře pro něj. V Buffalu má daleko víc času na ledě, než měl v Calgary. Pro mne to není dobré, protože jsem zůstal sám. S Michalem jsme chodili společně na večeři. Manželky spolu trávily hodně času. Je to smutné, ale takový je hokej. Nedá se s tím nic dělat.

David Rittich: Toronto Edition pic.twitter.com/elpiWcC4j8 — Johnny Hockey (@NotGaudreau13) January 17, 2020

Tomáš Vokoun mi jednou řekl: Někdy cítím před utkáním, že to bude perfektní zápas a pak to nevyjde, jindy naopak se mi do toho nechce a je to perfektní zápas. Máte podobné zkušenosti?

Já takto nepřemýšlím. V Mladé Boleslavi jsem měl trenéra Mariana Jelínka a ten mi hodně pomohl. Toho si vážím. Snažím se dát stranou pocity.