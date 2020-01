Chlapík se přesunul z Ottawy na farmu do Belleville do AHL, Vladař putuje naopak do NHL

Český hokejový útočník Filip Chlapík se po deseti dnech vrátil z hlavního týmu Ottawy na farmu do Belleville do nižší AHL. Opačným směrem putuje brankář Daniel Vladař, který se po krátkém pobytu na farmě v Providence v nižší AHL opět vrátil do hlavního týmu Bostonu. V dnešním duelu na ledě Pittsburghu bude krýt záda slovenskému gólmanovi Jaroslavu Halákovi. Český hokejový brankář Daniel Vladař se z AHL přesunuje do prvního celku Bostonu. providencebruins Celkově v této sezoně NHL sehrál Chlapík za Ottawu 23 zápasů a připsal si pět bodů za dvě branky a tři asistence. V AHL má na kontě z 20 utkání 11 bodů za čtyři trefy a sedm přihrávek. Senators draftovali Chlapíka v roce 2015 ve druhém kole na 48. místě. Do zámoří odešel z juniorky Sparty už o rok dříve a tři sezony působil v juniorské lize QMJHL v Charlottetown Islanders. V NHL debutoval v sezoně 2017/18 a má v ní na kontě celkem 48 duelů a 10 bodů za čtyři góly a šest asistencí. Dvaadvacetiletý Vladař byl na lavičce Bruins už ve čtvrtečním domácím utkání NHL s Pittsburghem při výhře 4:1. V pátek chytal v AHL za Providence při domácí porážce s Bridgeportem 1:2. Gólman Vladař putuje do prvního týmu Bostonu Vladař na premiéru v NHL čeká, předloni v listopadu byl dvojkou ve dvou duelech rovněž při Raskově absenci. Boston si jej vybral v roce 2015 ve 3. kole draftu jako celkově 75. hráče. Aktuálně působí čtvrtou sezonu na farmách Bruins v AHL a ECHL. V Providence v AHL v tomto ročníku zasáhl do 13 utkání. Má průměr 1,86 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 93,4 procenta a dvakrát udržel čisté konto. V sestavě Bruins bude v Pittsburghu podruhé za sebou chybět kvůli zranění v horní části těla centr David Krejčí. Zatím není jasné, jestli vynechá před pauzou pro Utkání hvězd i úterní domácí duel proti Vegas. ČTK