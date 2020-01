Pondělí 13. května 2013 stojí na začátku komplexu, který mají hráči Toronta v play off z Bostonu. Tehdy prohráli rozhodující sedmý duel prvního kola Východní konference v TD Garden, i když v něm necelých 11 minut před koncem vedli 4:1.

Zatímco nálada před Air Canada Centre v Torontu, kde tisíce kanadských fanoušků sledovali zápas na velkoplošné obrazovce, stoupala k euforii, aby se následně propadla do beznadějné frustrace, v bostonské aréně to bylo přesně naopak.

"Když jsme dostali gól na 1:4, byla naše lajna zrovna na ledě. Diváci na nás bučeli a měli proč," líčil tehdejší útočník Bostonu Chris Kelly. Jenže Bruins se nevzdali. O měsíc dřív zažilo město v Massachusetts šokující teroristický útok při tradičním maratonu. Heslo Boston Strong spojilo všechny obyvatele a hokejisté cítili, že musí sílu dokázat i na ledě.

V 50. minutě snížil po rozehrávce Davida Krejčího Nathan Horton na 2:4. Toronto zuby nehty drželo náskok, ale když šel místo gólmana na led jako šestý hráč Jágr, padly do sítě Maple Leafs dva góly. V čase 58:38 dával Milan Lucic na 3:4 a v čase 59:09 Patrice Bergeron po čtvrté Jágrově asistenci v sérii srovnal!

Trenér Toronta Randy Carlyle něvěřil, co se to děje. V čase 66:05 mu ale došla slova úplně. Bergeron dorážkou stanovil postupové skóre na 5:4 pro Bruins. Na ledě i v hledišti zavládlo pandemonium. Hráči i diváci křepčili, smáli se, objímali se, brečeli.

Jaromír Jágr z Bostonu a Nazeem Kadri z Toronta na snímku z května roku 2013.

Profimedia.cz

"Když přeskakujete hrazení, tak si dáváte pozor, abyste bruslí nekopli do spoluhráče, nebo on do vás. Ale tady bylo všechno jedno. Byl to neuvěřitelný adrenalin, všichni jsme chtěli být co nejdřív v chumlu s těmi ostatními," líčil Krejčí.

I když měl Boston skvěle našlápnuto ke Stanley Cupu, z trofeje se ten rok po šestizápasové finálové sérii radovalo Chicago. Zážitek z květnového pondělí roku 2013, ale jen tak něco nepřebije.

Dnes slavného krajana nahradil v Bostonu David Pastrňák.

Bob Dechiara, Reuters

Toronto od té doby rozhodující sedmé zápasy play off s Bostonem nezvládá. Předloni Maple Leafs končili po prohře 4:7, loni 1:5. Nejbolavější to ale pro ně bylo stejně před necelými sedmi lety.