Kubalík je ve skvělé formě. Svoji gólovou statistiku výrazně rozšířil v posledních osmi zápasech, ve kterých vstřelil deset gólů. Celkem v 48 duelech nasbíral 32 bodů - 21 branek a 11 přihrávek. V bodování všech hráčů NHL mu patří 98. příčka.

„Nebudu lhát, je to úžasný, člověk se těší na každý zápas, protože pocit, který teď mám, je skvělý. Přál bych si, aby tohle pokračovalo," je spokojený rodák z Plzně.

Český útočník hraje v útoku s Jonathanem Toewsem, ten má velký podíl na jeho úspěchu. „Sebevědomí vylétlo nahoru, člověk si na ledě víc dovolí, kolikrát udělá to, co by jindy neudělal," říká Kubalík, který v klubu hraje také s Patrickem Kanem, jenž dosáhl v nedělním utkání proti Winnipegu v NHL už na rovných 1000 bodů v této soutěži.

„Tisíc bodů je něco neskutečného. Nevím, jestli tohle dám za celou svoji kariéru i s juniory a dorostenci dohromady. Tohle je něco speciálního, hrát s ním, je skvělý. Kolikrát si člověk říká, teď mi to dá, dá, ale on furt nic a pak najde ještě lepší pozici." chválí český reprezentant amerického forvarda.

Co ještě předvede Kubalík v této sezoně?