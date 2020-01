Po, pro Středoevropany, sobotních dovednostních soutěžích, ve kterých se představili všichni tři čeští hráči nominovaní, i když někteří dodatečně, na All-Star Game, tedy Tomáš Hertl ze San Jose, David Rittich z Calgary (oba Pacifická divize) a David Pastrňák z Bostonu, který byl dokonce zvolen kapitánem Atlantické divize, následovaly v neděli samotné zápasy mezi jednotlivými divizemi.

Všechny duely se hrály systémem 3 na 3 a 2x10 minut. Jako první šli do akce hráči Atlantické divize, vedení aktuálně nejlepším střelcem NHL, proti hokejistům z týmů Metropolitní divize. A rodák z Havířova hned po necelé půl minutě otevíral skóre. Poté Weber předvedl svou dělovku a Atlantická divize vedla po první minutě zápasu už 2:0, jenže pak přišla čtyřgólová série Metropolitní divize, trefili se postupně Carlson, Hischier, Oshie a Jones. Soupeř se však nenechal zaskočit a ještě do konce prvního „poločasu" srovnal krok. Vyrovnávací gól nedával nikdo jiný než David Pastrňák.

V polovině zápasu došlo ke změnám v brankovištích, za každou divizi byli totiž nominováni 2 golmani, takže pro každého byl prostor rozdělen spravedlivě. Jako první se ve druhé části trefil Hischier, ale to bylo od Metropolitní divize v zápase vše. Pak se totiž opět rozstřílela divize Atlantická a mezi střelci se opět ukázal i David Pastrňák, byť gól dával již do odkryté klece, nebránilo mu to v oslavě hattricku. V zápase si připsal ještě jednu přihrávku. Konečné skóre bylo tedy 9:5 pro Atlantickou divizi, která postoupila do finálového souboje.

The Atlantic Division takes the first game, beating the Metropolitan Division with a score of 9️⃣-5️⃣. #NHLAllStar pic.twitter.com/GxiRTjWv2N — NHL (@NHL) January 26, 2020

O hodinu později začal druhý semifinálový zápas mezi Centrální a Pacifickou divizí. Týmy až do 2. minuty druhé části měly střelbu gólů snad podle nějakého vzorce. Jako první skórovali tři hráči Pacifické divize za sebou, třetím střelcem byl i český útočník (nebo kanadský zpěvák?) Tomáš Hertl, dále tři góly padly i na druhé straně, třetí se trefil i nejpřesnější střelec z nově vytvořené disciplíny ve včerejších dovednostních soutěžích, Patrick Kane. Poté skóroval Hughes na straně Pacifického týmu, o pár vteřin později se radovala zase Centrální divize. První část zápasu tedy skončila nerozhodně 4:4.

Kromě klasického střídání golmanů, a tedy i nástupu Davida Ritticha do brankoviště, se vystřídalo opět i vedení v zápase. Ve 3. minutě druhé části se však vedení ujala Pacifická divize, která ho už nepustila. Mohl za to zejména český forward Tomáš Hertl, který zařídil vítězství Pacifické divize nad tou Centrální, dalšími třemi góly za sebou. O jeden gól tak překonal svého českého kolegu Pastrňáka.

Ve 4:15 SEČ se odehrál finálový souboj mezi Atlantickou a Pacifickou divizí. Jako v prvním zápase byl u úvodního gólu David Pastrňák, tentokrát ale jen přihrával Hedmanovi. O devět minut později už ale opět sám skóroval a zvyšoval vedení svého týmu na 3:1. Jenže ve druhé půli se opět postavil do branky Rittich a ten další řádění Pastrňáka nepřipustil, za svá záda pustil jen jednu střelu Bertuzziho. Vasilevski z Pacifické divize musel puk z branky lovit hned čtyřikrát. Vynikající Hertl svým gólem upravoval konečné skóre zápasu na 5:4 a stal se prvním hráčem v historii, který vstřelil v Utkání hvězd 5 gólů.

Poprvé v historii byl titul nejužitečnějšího hráče Utkání hvězd udělen českému útočníkovi a nezískal ho nikdo jiný než kapitán Atlantické divize, David Pastrňák. Získal nový automobil, který ale stejně nejspíš při cestě do Bostonu nevyužije, pokud by tedy na cestě nechtěl strávit 17 hodin. Všichni tři čeští hráči, kteří se hvězdného víkendu zúčastnili, byli hodně vidět a dařilo se jim. Jejich domovské týmy si tak přejí, aby si formu přenesli i do ostrých zápasů ligy.

NHL All-Star Game 2021 hostí prosluněná Florida, tak snad budou opět s tak úspěšnou českou účastí, jako byly ty letošní.