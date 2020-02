Jak moc mrzí prohra v prodloužení? Sahali jste po dvou bodech, měli jste výhodu přesilovky...

Vzhledem k tomu, jak má Toronto talentované hráče, jsme prodloužení otevřeli dobře, ale jít proti takovému mužstvu do oslabení, je většinou osudné. Celkově jsme zápas odehráli dobře.

V Ottawě jsou osobnosti jako brankář Craig Anderson, Anthony Duclair, Jean-Gabriel Pageau... Získáváte od nich zkušenosti?

Dá se říci, že v celé NHL jsou špičkoví hráči super - jsou výborní. Kdykoliv bych něco nevěděl nebo potřeboval pomoc, tak mi poradí. Osobně se snažím jít svou cestou a mnoho je neobtěžovat.

V Ottawě jste sám, ale jste ve styku s některými Čechy v NHL?

Přes léto trénujeme v Letňanech a odtud znám řadu hráčů. Řekl bych, že nejvíce kamarádím s Tomášem Hertlem, voláme si nebo píšeme každý den. Bohužel se teď zranil.

Hovořil jste s ním po jeho zranění?

Překvapilo mě, že byl docela v pohodě. Ví, že s tím už nic neudělá. Je vyrovnaný, ví, že musí myslet pozitivně.

Obzvláště po Zápase hvězd, kdy vstřelil pět branek, musí být zranění do konce sezony nepříjemné...

Říkal, že Zápas hvězd je neuvěřitelná zkušenost, byl hrozně šťastný, že mu utkání vyšlo. Faktem je, že už před ním měl problémy s koleny, takže ví, co ho během rehabilitace čeká. Škoda, že pro něj skončila sezona.

Torontský Pierre Engvall mezi ottawskou dvojicí Filip Chlapík (vlevo) a Arťom Anisimov.

Nick Turchiaro, Reuters

Pokud jsme realisty, Ottawa se do boje o Stanley Cup zřejmě nedostane. Kontaktoval vás někdo z reprezentace?

Zatím jsem s nikým nemluvil, ale od malička jsem byl tak motivován, že bych rád reprezentoval. Kdyby se někdy šance naskytla, tak bych vůbec neváhal.

Jak hodnotíte svou sezonu? Vstřelil jste dvě branky, máte tři asistence, času na ledě by mohlo být víc...

Můj cíl byl dostat se do týmu, což se mi podařilo. Teď se zde musím udržet a vybudovat si svou pozici. Vzhledem k věku, nemusím sbírat body do statistik, ale hrát, co po mně trenér Smith chce. Nejsem hráč, který má bodovat, ale mým úkolem je forčekovat a dohrávat souboje. Pro mě je plus, že jsem tady.

Dá se porovnat zázemí v Ottawě a v Torontu?

Zde v Torontu je stadion stále vyprodaný, atmosféra špičková. Ottawa má mužstvo v přestavbě. Diváci čekají, co se z toho vyklube. Scotiabank Arena je uprostřed města. V Ottawě je stadion dvacet minut od středu města na předměstí v Kanatě. Lidem se v této zimě nechce tak daleko jezdit, ale v mnohém je to podobné.

Narodil jste se v Praze, pak jste působil v Liberci, hrál jste v quebecké lize. Jak jste přivykl francouzskému prostředí?

Když jsem šel do quebecké ligy, tak jsem nevěděl, co od toho mám čekat, ale nakonec jsem nešel do Quebeku, ale do malé východokanadské provincie Ostrov Prince Eduarda. Tam se mluví anglicky, takže jsem se mohl naučit anglicky a do Quebeku jsme jezdili pouze k zápasům venku, takže jsem s tím neměl takový problém.