Český hokejový brankář Vítek Vaněček byl povolán z farmy v Hershey z nižší AHL do prvního týmu Washingtonu. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Havlíčkova Brodu by měl dnes v duelu s Los Angeles krýt záda Bradenu Holtbymu, protože Ilja Samsonov opustil dnešní rozbruslení se zraněním hlavy poté, co jej trefila do helmy rána pukem od kapitána Alexandra Ovečkina.