Vzpomínáte si? Po excelentní základní části NHL se loni hokejisté Tampy viděli pomalu se Stanley Cupem. Jakmile ale začalo play off, tak s rozběhem narazili hlavou do reality. Čtyři porážky s Columbusem sejmuly z Ligthning hvězdnou auru a sebraly jim sebevědomí.

„Byla to taková noční můra. Nic se vám nemůže stát, nemáte žádný problém a najednou vám za týden skončí sezona. Já už to několikrát říkal, že jsme si to zavinili tím prvním zápasem. To se nemůže stávat, že vedete 3:0 a prohrajete 3:5. Tam nastala chyba, ale už bych to neřešil, je to pryč. Zase budeme silní," řekl v létě pro Sport.cz český útočník Tampy Ondřej Palát.

Možná měl dodat, že to ale chvilku bude trvat. Na začátku této sezóny vypadali hráči ze západního pobřeží Floridy jako průměrný tým. Až s koncem roku se něco začalo měnit. Hvězdy Tampy se rozpomněly na svou fazonu a Lightning raketově vyrazili vzhůru.

Od 23. prosince mají Palát a spol. bilanci 16-2-2, což znamená, že Tampa už je na třetím místě Východní konference a má jen pětibodovou ztrátu na nejlepší tým NHL Boston.

„Všichni jsme na něco podobného čekali, ale taky by nás to nemělo ukolébat. Po loňské zkušenosti by se to ovšem nemělo stát," řekl kouč Jon Cooper.

V minulé sezoně vyrovnala Tampa 62 výhrami historický rekord Detroitu ze sezony 1995-96. A vypadala jako buldozer, který všechno rozemele na padrť. Vždyť v pouhých 16 zápasech nezískala ani bod. Zato nyní za říjen a listopad prohrála hned dvanáctkrát.

Poslední vítěz Vezina Trophy Andrej Vasilevskij se styděl za svůj gólový průměr kolem tří branek za zápas a držitel Hart Trophy a Art Ross Trophy Nikita Kučerov se na nejproduktivnější hráče sezony díval z uctivé vzdálenosti.

Střih! Jsme na začátku února a všechno je jinak. Devětadvacet zásahů při výhře 4:2 nad Pittsburghem pomohlo Vasilevskému k udržení sedmnáctizápasové série, během níž Tampa vždy bodovala (15-0-2).

„Vždyť je to nejlepší brankář ligy, tak co se divíte?" usmíval se obránce Tampy Michail Sergačov.

Kučerov si v 500. zápase v NHL připsal gól a asistenci a už je v top 10, když zaznamenal 16 bodů za posledních devět startů. Kapitán Steven Stamkos, který v pátek slaví 30.narozeniny, měl za stejnou dobu 14 bodů.

Tampa a její hvězdy se prostě necelé dva měsíce před koncem základní části dostávají do obrátek.

„Cíl je jasný: udělat play off a pak se můžeme bavit dál," prohlásil Palát.

Lightning by každopádně rádi napodobili jeden příklad z nedávné minulosti. Washington v roce 2018 vyhrál Stanley Cup, i když před sezonou oslabil a z mnoha stran Capitals slyšeli, že už na to nemají tým. To je pak náležitě nabudilo.

Tampa si také loni na jaře vyslechla, že to po katastrofickém play off už nikdy nebude ono a šance na pohár, jakou měla v roce 2015, kdy prohrála v šesti zápasech finále s Chicagem, už se nezopakuje. Podobné proklamace ale často slouží jako extrémní motivace pro ty, kterých se týkají.

Takže Lightning a Stanley Cup?