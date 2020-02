Je to jen otázka času. Možná už tento týden se washingtonský kapitán s číslem 8 Alexandr Ovečkin stane osmým hráčem v dějinách, který dosáhne mety sedmi set vstřelených gólů v NHL. Teď jich má 698.

Za mořem už delší dobu proudí debata, zda je ruský kanonýr schopen překonat i absolutní rekord Waynea Gretzkyho – 894 gólů. Ovečkinovi je teprve 34 let, i letos vede tabulku střelců a nevypadá, že by nějak výrazněji zpomaloval. Nasázet ale ještě skoro dvě stovky branek není nic samozřejmého.

Shodují se na tom i bývalí Ovečkinovi spoluhráči, které oslovilo Právo. Kromě jména teď oba mají společné i bydliště, kde zakotvili po kariéře – Floridu. „Asi bych si na to nevsadil, ale myslím si, že se Gretzkymu hodně přiblíží," říká bývalý gólman Tomáš Vokoun, který hrál s Ovečkinem v sezoně 2011–12.

Dlouholetý parťák ruského brankostroje Tomáš Fleischmann je o něco optimističtější. „Mohl by," říká opatrně hráč, který v NHL zvládl 657 zápasů. „Je ale neskutečné, že Ovečkin dává ty góly i po třicítce, obzvlášť v současné podobě NHL," dodává Vokoun.

Kapitán hokejistů Washingtonu Capitals nastřílel v NHL další hattrick a fanoušci šíleli.

O střele ruského kanonýra se psaly ódy už od sezony 2005 - 06, kdy se objevil za oceánem. Podle Fleischmanna je ale Ovečkinova rána v podstatě nenapodobitelná. „Líbí se mi, jak střílí David Pastrňák. Brett Hull měl taky vynikající střelu, ale Ovie je pořád jednička. Nikdo se mu nevyrovná," tvrdí český útočník.

„Rád bych býval tu jeho střelu odkoukal, ale základ je v tom, jak je hráč stavěný. A Ovečkin má sílu v rukách, v trupu, v břiše. Je ohromně silný," říká Fleischmann. Vždyť ruský bohatýr během necelých patnácti sezon v NHL vynechal jen 31 zápasů a z toho pouhých sedmnáct kvůli zranění!

Ovečkinův gólový slalom mezi legendami tak Češi sledují i v hokejovém důchodu. „Ono si toho nejde nevšimnout, jak střílí hattricky a přeskakuje slavné hráče minulosti," směje se Fleischmann.

„Jedna věc je dávat ty góly dva tři roky po sobě, ale dělat to 15 let je naprostý unikát," přikyvuje Vokoun.

Oba si taky občas vzpomenou na Ovečkinovy veselé kousky v kabině. Třeba když spoluhráčům, kteří zrovna mluvili do televizních kamer, rozmáznul o obličej obří dávku holící pěny. „To byla jeho specialita. Taky se hrál hodně ping-pong. A to on neměl rád, když jsme ho poráželi," líčí Fleischmann.

Vokoun přišel do Washingtonu rok poté, co Češi ve finále mistrovství světa v Německu 2010 senzačně porazili Rusko v supersilné sestavě s Dacjukem, Gončarem, Kovalčukem, Malkinem i Ovečkinem a sebrali jim zlato.

Událost, na kterou se nezapomene

„Ze začátku na to docela přišla řeč," vzpomíná Vokoun. „Ale snad druhý den, co jsme začali trénovat, tak spadlo letadlo s hokejisty Jaroslavle, kde zahynuli i Karel Rachůnek, Honza Marek a Pepa Vašíček... Ovie tam měl taky kamaráda, se kterým hrával od dětství. To byla událost, na kterou člověk nikdy nezapomene..." říká Vokoun.

Na trénincích pak také zažil, jak Ovečkinovy petardy dokážou ohýbat dráty na mřížce masky. „Jako brankáři máme velice dobrou výstroj, ale bylo to fakt docela cítit. Nějaká modřinka tam určitě taky byla," vybavuje si Vokoun. „I když to pro mě nebyla moc dobrá sezona, zahrál jsem si s Ovečkinem a další rok jsem šel do Pittsburghu, kde byl Sidney Crosby, takže můžu říct, že jsem nastupoval s nejlepšími hokejisty této éry."

Fleischmannovi ze společných sezon asi nejvíc uvízlo v paměti, jak si ruská superstar na nic nehrála. „Byl úplně v pohodě, super kluk. Působil strašně uvolněně a mělo to příznivý vliv na zbytek kabiny."

Zatím se o sice o tom, zda Ovečkin patří do top 10 nejlepších hráčů historie vedou spory. Jakmile by ale přestřílel Gretzkyho, nebylo by o tom nejmenších pochyb.