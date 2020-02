„Operace dopadla dobře a lékaři byli hodně spokojení, že vše dopadlo tak, jak mělo. Vše drží, jak má. Od třetího dne po operaci začínám koleno ohýbat a snažím se dostat sval zpět, aby mi noha neztuhla. Před dvěma dny jsem zahodil berle, snažím se chodit po svých, ale ortézu budu mít ještě tak šest týdnů," prohlásil Hertl.

Zranění si přivodil 29. ledna proti Vancouveru. V páté minutě nejprve otevřel skóre, o dvě minuty později ale po střetu s Christopherem Tanevem, jenž mu při pokusu o vypíchnutí puku po pádu přimáčkl nohu, dohrál.

„Nebyla to ale hrozná bolest. Odjel jsem po svých a nemyslel jsem si, že to bude něco vážného. Zatejpovali jsme to, zkusil jsem jít zpět na led, ale pak jsem cítil, že je tam něco špatně, že postranní vaz necítím. Když jsem byl na rezonanci, tak jsem počítal s tím, že postranní vaz je špatný," vybavuje si Hertl okamžik v zápase, do kterého byl s 36 body (16+20) druhým nejproduktivnějším hráčem Žraloků.

„Když jsem se pak ale dozvěděl, že mám i přední vaz v háji, tak to byl pro mě šok, protože mě to ani nebolelo a neměl jsem to oteklé. Bylo to dost nepříjemné překvapení. Mrzelo to o to víc, že léčba předního vazu trvá déle," přiznává šestadvacetiletý asistent kapitána Sharks.

S pravým kolenem podstoupil už tři operace, naposledy v listopadu 2016. Poprvé si ho vážněji poranil už ve své nováčkovské sezoně v NHL 2013/14 a znovu potom v roce 2016 v neúspěšném finále play off NHL proti Pittsburghu.

Agent Hertla Robert Spálenka o zranění svého klienta Pro Tomáše je to samozřejmě velmi nepříjemná situace, přes nepovedenou sezonu pro San José si držel velmi vysokou výkonnost i skvělá čísla. Ve spolupráci s naší partnerskou agenturou Newport Sports Management a samozřejmě také v úzké kooperaci s klubem zajišťujeme Tomášovi maximální možnou péči nejlepších odborníků v oboru. Tomáš již prokázal, že je bojovník s neskutečnou pracovní morálkou. Už při minulém zranění udivoval své okolí obrovskou pracovitostí, díky které se vrátil v krátké době zpět na led. Pevně věřím, že stejně se mu to povede také nyní.

„Teď je to ale poprvé levé koleno. První den nebyl jednoduchý. Řeknu to doma, všichni jsou z toho smutní, ale od druhého dne se na to snažím dívat pozitivně. Vím, že trénuji vždy tvrdě a že mám teď před sebou dlouhých sedm měsíců, abych se pořádně připravil na novou sezonu. Bude to pro mě takové delší léto. Mohu se dát do kupy, pořádně zesílit zraněnou nohu i celkově tělo. Vím, že se vrátím ještě silnější," slibuje odchovanec pražské Slavie, který má v plánu zůstat až do konce sezony s týmem v Kalifornii.

Tomáš Hertl.

Během několikaměsíční rehabilitace považuje za nejdůležitější nabrat objem svalové hmoty. „Jsem zvyklý mít velké svaly na nohách a najednou tam ten sval skoro nemám. Je to až neuvěřitelné, jak rychle zmizí. Když ho získám zpátky a budu normálně chodit, tak to je hrozně důležitý krok, protože pak už se jen nabírá síla. První dva měsíce, než začneme pořádně ohýbat koleno a chodit, jsou nejtěžší. Už jsem zvyklý na nějakou bolest, tak mi to problém nedělá," usměje se Hertl.

I přes operované koleno chodí na zimák za svými spoluhráči, což jej nabíjí energií. Skepsi nepopadá, pomáhají mu v tom členové rodiny i parťáci z týmu Sharks. „Brácha i bratránek měli to samé a vědí, čím si procházím. Tak si z toho děláme i legraci, abych nebyl v depresi. Psal i Joe Thornton, ať se držím, protože sám si tím také prošel. Já ale vím, že se vrátím tak, aby to bylo ještě lepší než minulý rok. Hokej hrát umím a chci zas hrát proti těm nejlepším lajnám. Chci být lídrem týmu," je odhodlaný účastník tří světových šampionátů.

„Mám do nové sezony dost času. Normálně začínám bruslit v srpnu a to věřím, že budu moci i teď. Doufám, že v tu dobu už bude koleno silné a budu na novou sezonu připravený. Když půjde vše podle plánu a nebudou tam nějaké komplikace, tak bych to v klidu měl stihnout a začnu od začátku sezony," věří Hertl.