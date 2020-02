V souboji o místenku do play off NHL se rvou o každý bod, ale série úspěchů ne a ne přijít. Výkony hokejistů Calgary jsou jako na houpačce, Po nadějných výhrách nad Vancouverem a San Jose přišel znovu pád, a to dokonce na ledě nejhoršího týmu Západní konference. Plameny prohrály s Los Angeles 3:5.