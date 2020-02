Zatímco v noci ze středy na čtvrtek čeští hokejisté v zámoří excelovali, tentokrát vyšli zcela naprázdno. Ovečkinův ofenzivní spoluhráč Jakub Vrána se stejně jako jeho parťáci z obrany Radko Gudas a Michal Kempný bodově vůbec neprosadil.

Ruský bohatýr, který čekal na gól pět zápasů, navnadil fanoušky ve Washingtonu v osmé minutě zápasu, když puk přistrčený od Nicklase Bäckströma po vyhraném buly švihem poslal do brány ke vzdálenější tyči. Zdálo se, že vstup do zatím osmičlenné elitní skupiny sedmistovkových kanonýrů je na spadnutí.

Jenže žádná z dalších pěti Ovečkinových střel se už neujala, navíc Montreal, oživující poslední zbytky nadějí na play off, se nadechl obratu, který v první minutě prodloužení svým druhým gólem v utkání dokonal Ben Chiarot. Capitals tak prohráli potřetí za sebou.

Útočník Washingtonu Alexander Ovečkin v duelu s Montrealem.

Nick Wass, ČTK/AP

Na čele Metropolitní divize mají shodně 80 bodů s Pittsburghem, který vyfasoval debakl 0:4 v Torontu. To tak drží postupovou pozici do play off.

V dresu Malple Leafs ale nevyužil šanci osamostatnit se v pořadí kanonýrů Auston Matthews, jenž si připsal pouze asistenci u přesilovkové trefy Williama Nylandera.

Parádní přihrávkou se blýskl český útočník New Jersey Devils Pavel Zacha, po jehož dlouhém pasu z vlastního obranného pásma srovnal zápas se San Jose Jesper Bratt. Obrat na konečných 2:1 obstaral PK Subban.

Zacha si vytvořil 26. bodem v sezoně (6+20) nové kariérní maximum v NHL.

Bod za asistenci zaznamenal také Ondřej Palát, jehož Tampa ale prohrála na ledě Vegas Golden Knights 3:5.

Marně tentokrát ostřeloval bránu Columbusu útočník Philadelphie Jakub Voráček, jenž navíc skončil zápas se zápornou bilancí při pobytu na ledě -1. Jeho tým nakonec díky gólu v prodloužení od Kevina Hayese vydřel výhru 4:3.