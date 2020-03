Montreal spustil na ledě Ostrovanů pořádnou kanonádu a po první třetině vedl o tři branky, což vyhnalo z branky německého gólmana Greisse. Ruský náhradník Varlamov ale také neudržel čisté konto a v čase 32:35 jej překonal v oslabení Byron.

Luxusní náskok Canadiens udrželi až do konce duelu, i když se v závěrečné části dvakrát gólově prosadili i domácí. Za stavu 2:5 zkusil tým Islanders při přesilovce ve snaze o korekci skóre odvolat brankáře, inkasoval ovšem do prázdné klece a bylo hotovo.

Radost neměli po utkání v New Yorku ani hokejisté a fanoušci konkurenčních Rangers. Ti totiž prohráli se St. Louis 1:3. Jezdci šli v první třetině do vedení po přesilovkovém zásahu Švéda Zibanejada, jenže Blues v početní výhodě dokázali v prostřední části hry Paraykem srovnat. Ve třetí dvacetiminutovce pak hosté rozhodli dvěma zásahy o svém triumfu. Ten podtrhl šest sekund před koncem Schwartz, když poslal touš do prázdné klece. V dresu poražených se neprosadil dvacetiletý český útočník Filip Chytil.

Pořádně si oddechli Tučňáci z Pittsburghu, který se podařilo přerušit šestizápasovou sérii porážek. Duel s Ottawou vyhráli 7:3, tým Penguins ho měl pod kontrolou od samého začátku. Už po 99 sekundách vedl o dvě branky a o vedení už do konce utkání nepřišel.

Hvězdou zápasu byl americký útočník Rust, jenž zaznamenal hattrick. Čtyři asistence zaknihoval známý Rus Malkin a největší hvězda Tučňáků Crosby. Ten jeden gól dal a na další dva přihrál. Český útočník Dominik Simon kvůli zranění za Penguins nehrál.

Boston v bitvě elitních týmů NHL poprvé v sezoně vyhrál nad Tampu Bay. Dokázal to dokonce na jejím ledě a zvítězil 2:1. V zámořské soutěži uspěl ve třetím utkání v řadě. Bruins šli do vedení v 19. minutě, kdy u trefy Marchanda asistoval i Pastrňák. Ten si připsal pětačtyřicátou přihrávku na gól a vyrovnal tak své osobní maximum v počtu asistencí v zámořské soutěži.

Krátce poté, co se utkání zlomilo do druhé poloviny, navýšil náskok hostů DeBrusk. Tampa se rvala o korekci skóre, z tlaku však vytěžila pouze gól na 1:2. K vyrovnání jí nepomohla v závěru ani hra bez brankáře. Další Češi Ondřej Kaše a David Krejčí, kteří nastoupili ve druhém útoku Bruins, tentokrát nebodovali.

Winnipeg si před vlastními fanoušky poradil s Buffalem. Ve 14. minutě poslal Jets do vedení Connor, aby náskok navýšil Podman v oslabení po asistenci Connora. Ten byl hrdinou utkání, jelikož na začátku druhé dvacetiminutovky ještě navýšil náskok domácích.

Buffalo, v jehož dresu nehrál zraněný Čech Vladimír Sobotka, už jen korigovalo na konečných 1:3.

Na domácím ledě slavila výhru i Minnesota, která zdolala Predátory z Nashvillu. Tým Wild vedl po první třetině 2:0. Na další zásah museli fanoušci čekat až do začátku třetí části hry, k jejich radosti gól padl opět do sítě hostů. V čase 41:38 zvyšoval Parise na 3:0. Utkání sice ještě zdramatizoval trefou v přesilovce Smith, ale na vítězství Minnesoty to nic nemohlo změnit.

Hokejisté Chicaga, v sestavě s Čechy Dominikem Kubalíkem a Davidem Kämpfem, zvládli duel s Anaheimem. Vyhráli 6:2, když vítězství Blackhawks pečetil v 56. minutě právě Kämpf. Český hráč, který skóroval po měsíci a půl, poděkoval za gól Matthewu Highmorovi, který mu ideálně přihrál před odkrytou branku.

Chicago o svém triumfu rozhodlo v prostřední dvacetiminutovce, kterou ovládlo poměrem 4:1. Chicago nad Ducks vyhrálo čtvrtý zápas v řadě.

Dallas prohrál 1:2 v prodloužení s Edmontonem. Olejáři vedli po zásahu Nugenta-Hopkinse, kterému přihrál nejproduktivnější hráč tohoto ročníku NHL Němec Draisaitl. V prodloužení pak při změnu asistoval u vítězné trefy Chiassona hvězdný McDavid.

Spokojený mohl být český hokejista Tomáš Nosek, protože Rytíři z Vegas vyhráli doma nad New Jersey 3:0. Vítězům vyšel báječně vstup do druhé a třetí třetiny. V prvním případě skórovali po 45 sekundách, v závěrečné části hry pak po 37 sekundách. Nosek asistoval u gólu na 3:0, který vstřelil Reaves. U poražených se Pavel Zacha neprosadil.

Žraloci ze San Jose si poradili s Torontem (5:2), když o výhře rozhodli ve třetí třetině, kterou ovládli poměrem 3:0. Výsledek pečetil trefou do prázdné branky Čech Radim Šimek. První gól poražených vstřelil Auston Matthews, jenž zaznamenal už svou 46. trefu sezony a v žebříčku střelců zaostává za vedoucím Pastrňákem o jediný přesný zásah.

Výsledky zápasů NHL NY Islanders - Montreal 2:6 (0:3, 0:1, 2:2) Branky: 47. B. Nelson, 57. Pulock - 14. Gallagher, 16. Petry, 19. Hudon, 33. Byron, 56. Weal, 58. Armia. Střely na branku: 22:27. Diváci: 12 788. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher, 2. Armia, 3. Danault (všichni Montreal) NY Rangers - St. Louis 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Branky: 13. Zibanejad - 23. Parayko, 50. B. Schenn, 60. Schwartz. Střely na branku: 26:22. Diváci: 16 091. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz, 2. Binnington, 3. Parayko (všichni St. Louis) Pittsburgh - Ottawa 7:3 (3:1, 1:0, 3:2) Branky: 20., 54. a 58. Rust, 1. Marino, 2. Sheary, 38. Crosby, 41. Zucker - 17. Hawryluk, 42. B. Tkachuk, 52. C. Brown. Střely na branku: 35:26. Diváci: 18 455. Hvězdy zápasu: 1. Rust, 2. Crosby, 3. Malkin (všichni Pittsburgh) Tampa Bay - Boston 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Branky: 38. Stephens - 20. Marchand (Pastrňák), 31. DeBrusk. Střely na branku: 21:35. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk (Boston), 2. Vasilevskij (Tampa Bay), 3. Marchand (Boston) Winnipeg - Buffalo 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) Branky: 14. a 24. Connor, 17. Poolman - 31. Ristolainen. Střely na branku: 35:26. Diváci: 15 325. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Wheeler (oba Winnipeg), 3. Ristolainen (Buffalo) Minnesota - Nashville 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Branky: 5. Kunin, 13. Fiala, 42. Parise - 46. C. Smith. Střely na branku: 33:38. Diváci: 17 242. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Stalock, 3. Eriksson Ek (všichni Minnesota) Chicago - Anaheim 6:2 (1:0, 4:1, 1:1) Branky: 24. a 36. D. Strome, 3. Caggiula, 39. A. Nylander, 39. P. Kane, 56. Kämpf - 25. Heinen, 49. Rowney. Střely na branku: 40:39. Diváci: 21 345. Hvězdy zápasu: 1. D. Strome, 2. Crawford, 3. A. Nylander (všichni Chicago) Dallas - Edmonton 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1) Branky: 47. J. Klingberg - 28. Nugent-Hopkins, 62. Chiasson. Střely na branku: 43:27. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Koskinen, 2. Chiasson (oba Edmonton), 3. J. Klingberg (Dallas) Vegas - New Jersey 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Branky: 21. Pacioretty, 41. W. Karlsson, 49. Reaves (Nosek). Střely na branku: 32:27. Diváci: 18 290. Hvězdy zápasu: 1. Lehner, 2. W. Karlsson, 3. Pacioretty (všichni Vegas) San Jose - Toronto 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) Branky: 7. a 47. E. Kane, 24. Suomela, 46. Noesen, 60. Šimek - 23. Matthews, 38. Marner. Střely na branku: 38:27. Diváci: 16 129. Hvězdy zápasu: 1. E. Kane (San Jose), 2. Matthews (Toronto), 3. Suomela (San Jose)