Drama až do samého konce základní části slibuje bitva o letošního krále střelců v NHL. Zatímco český útočník David Pastrňák z Bostonu vyšel na ledě Floridy (Bruins vyhráli i díky jeho asistenci 2:1 v prodloužení) střelecky naprázdno, ruský snajpr ve službách Washingtonu Alexandr Ovečkin přidal v souboji s New York Rangers další dvě trefy a se 47 zásahy do té doby vedoucího Pastrňáka v čele pořadí nejlepších kanonýrů dostihl. Třetí zůstává Auston Matthews (46 gólů) z Toronta, který v zápasu proti Los Angeles svoji bilanci nevylepšil.