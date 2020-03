Pittsburgh šel do vedení poprvé v desáté minutě, kdy se prosadil Marleau, ale radost Tučňákům vydržela 33 sekund. Pak totiž vyrovnal Geekie. Do kabin ale po první dvacetiminutovce šli spokojenější hokejisté Penguins. Malkin je totiž v přesilové hře poslal znovu do vedení.

Náskok domácí tým držel až do začátku 34. minuty, kdy srovnal Slavin, necelé dvě minuty před koncem druhé třetiny pak v početní výhodě překlopil vývoj utkání na stranu Caroliny Gardiner, asistenci si při této trefě připsal český útočník Nečas. V závěrečné části hry pak dvěma zásahy zvýraznil vítězství Hurricanes osmatřicetiletý útočník Justin Williams a chvíli před koncem se druhé trefy v utkání dočkal i Geekie.

Český útočník Dominik Simon, stejně jako brankář Caroliny Petr Mrázek, kvůli zranění do zápasu nezasáhli.