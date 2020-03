Jak to momentálně v Kalifornii vypadá?

Ještě před pár dny jsem moc nepociťoval, že by byla kvůli koronaviru nějaká ohromná opatření. Ale součástí San Jose je i Santa Clara, kde se zavřely školy a nesmí se tam pořádat žádné veřejné akce. Nám by to vlastně ani nevadilo hrát bez diváků, bylo by to prašť, jak uhoď... Ale postupně už to tady začíná být stejné jako v Evropě.

Neříkal jste si, že to je jen definitivní potvrzení toho, jak se tahle sezona nepovedla?

Co se týká klubu, tak to je opravdu jedna z nejhorších sezon v historii. Sharks jsou na tom blbě, s týmem Barracuda jsme v AHL poslední... Z osobního hlediska to bylo zvláštní. Ze začátku mi to nevycházelo, jak bych si představoval. Co se mohlo pokazit, tak se pokazilo, i když jsem se snažil pořád bojovat. Je to poučení do budoucna, zkušenost.

Pod koučem DeBoerem jste moc minut na ledě neměl, proč po jeho vyhazovu nepřišla změna?

Pro mě je to záhada. Lidi mi třeba říkali, že minulá sezona byla lepší a výkony jsem nezopakoval, ale aby někdo přišel a konkrétně mi sdělil: tohle je ten důvod, proč to není dobrý, tak to vůbec. Všechno bylo zahalené takovou mlhou. Asi není třeba pochybovat, že roli hrál i můj věk. Ale proč mě podepisovali na rok kvůli 14 zápasům nahoře, to si nedovedu vysvětlit. Takhle to tu ale někdy chodí, je to realita. Američanům se znelíbíte a přijde někdo jiný.

Ztratil jste kvůli tomu chuť do hokeje?

To ne. Vtipné ale je, že na farmě jsem asi třetí nejstarší z týmu, a to bohužel počítám i trenéry. V tom přišlo vystřízlivění, že hokejová kariéra je brutálně rychlá a všechno strašně utíká. Přitom ještě před dvěma lety jsem se cítil mladej a teď vidím ty opravdu mladé kluky, jak jsou brutálně talentovaní. Co se týká party, tak to bylo v pohodě. Fámy o tom, že na farmě je větší rivalita, se vůbec nepotvrdily. V této sezoně spíš nebyla vůbec dobrá atmosféra u Sharks, ale není potřeba to nějak přibližovat... Spíš mě to jen překvapilo.

Co teď dál, návrat do Evropy?

S velkou pravděpodobností to tak vidím. Kalifornie je skvělá, počasím a možnostmi, které nabízí. Můžete jet na hory a zalyžovat si, další den k moři, pořád je tady co dělat. Mám to tady strašně rád. Pochybuju ale, že po téhle sezoně a v mém věku by mě někdo v NHL podepsal. Každý by chtěl hrát NHL, a když v ní jednou člověk nastoupí, tak potom už pokaždé půjde do horšího, co se týká podmínek a úrovně hráčů. Tak to prostě je.

Aspoň, že Pardubice, kde jste působil, se na poslední chvíli zachránily v extralize...

To jsem strašně prožíval a byl jsem z toho úplně nadšený. Měl jsem obavy, ale tu poslední část odehráli kluci výborně. Spadnout do první ligy s takovým stadionem, zázemím a skvělými fanoušky, by bylo hrozné. Já jen doufám, že příští sezonu se kluci vrátí na vyšší příčky.