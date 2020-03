Zdeněk Matějovský v roce 1980 emigroval do Kanady a od poloviny devadesátých let nepřetržitě chrlí do světa rozhovory a reportáže nejen pro české, ale i švédské, finské, švýcarské, ruské nebo německé fanoušky. V zámoří je teď ale hokejový život kvůli pandemii koronaviru paralyzován a kdo ví, kdy se ho zase podaří probudit.

Čím se v téhle době zabývá hokejový novinář v Montrealu?

Nikdo po mně nic nechce, protože nic není. Poslední rozhovor jsem dělal pro švýcarskou televizi s Romanem Josim z Nashvillu. Když ho přivedli, tak už byla mezi námi metr a půl široká mezera z bezpečnostních důvodů... A to bylo všechno. Dál už nic, žádné rozhovory. Hokej, který v této době obvykle zaplňoval v novinách 4-5 stran, je najednou druhořadý.

Se švédskou legendou Red Wings Nicklasem Lidströmem při posledním zápase v detroitské Joe Louis Areně.



Tušil jste, jak rychle se NHL ocitne doslova u ledu?

Je to horší než výluka, konec je v nedohlednu. Při výluce jste pořád měli naději, že se začne hrát. Teď už to asi ale nepřipadá v úvahu. Situace v zámoří začíná být špatná hlavně ve Spojených státech. Mluví se tam až o 18 měsících, než se to dostane úplně pod kontrolu. A do toho tady vysílali záběry z Floridy, kde jsou jarní prázdniny. Všichni na pláži, diskotéky jedou, to smrdí pěkným průšvihem. Nikdo neví, ani jak to bude s další sezonou. Teď to vypadá, že říjnový zápas v Praze mezi Bostonem a Nashvillem bude odepsaný. Liga podle mě nebude chtít nějakou dobu nikam cestovat, spíš bude mírnit všechna rizika.

Dá se říct, že i ve městě, které je považováno za hokejovou Mekku, utichlo veškeré sportovní dění z hodiny na hodinu?

Ještě den poté, co NHL oznámila přerušení soutěže, tak jsem šel točit záběry tréninkové haly Canadiens. Tam mě všude pustili, dokonce i na led. Běhali tam ale zaměstnanci s lahvemi antibakteriálního roztoku, všude to stříkali, na dveře, na mantinely. Ale z hráčů už tam nebyl vůbec nikdo.

Kanada měla v neděli přes 1300 potvrzených případů nákazy koronavirem, jaká je reakce v Montrealu?

Začalo to všechno docela nevinně a teď se to šíří stejným tempem jako v Evropě. Někdy minulý týden jsem si šel koupit kousek masa do obrovského hypermarketu a tam stála fronta až ven. To jsem tady za 40 let neviděl. Umyli mi ruce antibakteriálním mýdlem. Když jsem si vzal, co jsem potřeboval a šel ke kase, tak u každé z těch deseti pokladen stálo skoro sto lidí... Takže panika je tady taky, i když vláda se snaží ujišťovat, že všeho je a bude dost.

Zdeněk Matějovský s finským bekem Kimmo Timonenem po triumfu Chicaga ve Stanley Cupu 2015.

Včetně roušek a dezinfekce?

Manželka s dcerou jsou momentálně v Čechách, tak mě vyhnaly, abych tohle zboží koupil. Zkoušel jsem asi pět obchodů a absolutně bez šance. Lidi tu dost vyšilují i s toaletním papírem, ten šel na odbyt jako první.

Když projíždíte Montrealem, vidíte prázdné ulice?

Školy, kina, všechno je zavřené. Zatím ještě fungují restaurace do padesáti procent obsazenosti. Hodně lidí pracuje z domova. Mluvil jsem s jedním známým Čechem, ten jezdí do práce autobusem a metrem, tak mi říkal, že teď jede v autobuse sám, nebo maximálně se dvěma dalšími pasažéry. Lidi úplně přestali jezdit městskou dopravou, což je tady neslýchané, protože systém je docela vymakaný a cestující na něj spoléhají. Pro spoustu lidí je důležité, že vláda odloží zaplacení daní o čtyři až pět měsíců, navíc bude lidem, kteří nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti, posílat 1800 dolarů měsíčně. Ty peníze jsou na to vyčleněny.

Hráči NHL už mají nicméně připravený plán na dohrání sezony. Návrat na led v červenci, v srpnu a v září play off.

Hmm. Já jsem mluvil s jedním člověkem z Canadiens a když jsem mu řekl, že to chtějí dohrávat v srpnu a v září, tak to okamžitě smetl ze stolu. Podle něj není možné logisticky skočit z jedné sezony během měsíce do druhé. Takže akutně hrozí to, že se sezona 2019-20 prostě odepíše. NHL doporučila hráčům, že se nemají k situaci vyjadřovat, takže hokejisté komunikují jen přes Twitter nebo Instagram. Ukazují třeba, jak doma cvičí... Ale v televizi žádný aktuální sport není.

ČT Sport začala vysílat zápasy z archivu.

Taky jsem si zapnul televizi a Tomáš Plekanec hrál znova za Montreal Canadiens v Bell Centre. Stejně jako P.K. Subban, Pacioretty. Dávali totiž play off proti Ottawě z roku 2015. Takže se budeme dívat na staré hokeje. Lidem NHL chybí.

Zdeněk Matějovský a detroitská vzpomínka na Joe Louis Arenu.

Canadiens jim ale v sezoně moc radosti stejně neudělali. K postupovým pozicím jim před přerušením scházelo deset bodů.

Byla tu taková beznadějná nálada. Play off se nehrálo ani v minulých dvou letech, nikam se to neposunuje a neví se, co s tím. Mluvilo se o konci trenéra Claudea Juliena, ale nakonec ho nechali ve funkci. A čekalo se na draft, který má být na konci června v Montrealu. Ale nakonec bude asi zrušený, nebo posunutý.

Tato sezona je taky první, kdy jste v Montrealu neměl žádného českého hráče.

Je to tak, já tuhle práci začal dělat během ročníku1995-96 a můj první zápas byl Montreal proti Detroitu, kdy Patrick Roy po devátém gólu utekl na lavičku a řekl, že za Canadiens už nikdy chytat nebude. Vyměnili ho do Colorada a přišel za něj Martin Ručinský. Od té doby tu vždycky byl nějaký český hráč až do odchodu Tomáše Plekance, který tu strávil 15 sezon.