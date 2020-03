Nelekejte se, slavný ruský kanonýr Alexandr Ovečkin není dalším nakaženým. Kvůli pandemii koronaviru však před pár dny logicky došlo i k přerušení kanadsko-americké hokejové ligy a při jejím obnovení je možnost, že by se překlopila rovnou do playoff a tím by Ovečkin přišel o možnost překonat další z kariérních milníků.

Jen sedm hráčů v historii NHL dosáhlo v kariéře na metu 700 gólů. Alex Ovečkin se dříve v sezoně stal osmým hráčem, kterému se to také podařilo. Mimo to má také řadu ocenění, jak individuálních, tak týmových, v sezoně 2017/18 s Washingtonem získal Stanley Cup, s reprezentací třikrát ovládl mistrovství světa.

Rozhodnutí o přerušení ligy a možnost, že by se po jejím obnovení rovnou rozehrály vyřazovací boje, by ho ovšem připravilo o jednu metu, kterou pronásledoval – rekord v počtu více jak 50 brankových sezon v NHL. Před pauzou byl Ovečkin na dobré cestě k tomu dohnat dva hokejové velikány - Wayna Gretzkyho a Mikea Bossyho, kteří zaznamenali 9 sezon, ve kterých si připsali 50 a více branek. Ovečkin, který v letošní sezoně nastřílel zatím 48 gólů, má na kontě 8 takových sezon a pokud by nedošlo k pozastavení ligy, nikdo nepochyboval o tom, že by rekord vyrovnal.

Samozřejmě není všem dnům konec, o rekord by se případně mohl pokusit i v nadcházející sezoně, ale čas letí, ruskému kanonýrovi je už 34 let a kdo ví, v jaké formě bude. Mnozí si samozřejmě přejí, aby mu zdraví vydrželo co nejdéle a rekord se mu třeba ještě podařilo i navýšit.