Chára nečekal na pozdější výhrady amerického prezidenta Donalda Trumpa právě k úprkům ze severněji položených států na jih a rozhodl se vyrazit. Není zdaleka jediný, kdo zvolil tuhle cestu. Fanoušky o své situaci informoval prostřednictvím videohovoru, ve kterém se pravidelně na oficiálním webu NHL střídají kapitáni všech týmů.

Bek Bostonu se pro tento krok rozhodl i proto, že Florida mu nabízí více možností k udržení se v kondici. NHL přerušili 12. března, zvažují se možnosti dohrání.

Na zhruba 2500 km dlouhý přesun si slovenský matador vybral specifický termín, v den příjezdu oslavil 43. narozeniny. "S manželkou jsme se náhle rozhodli 17. března, že jedeme. Cesta trvala téměř 24 hodin. Takže když jsme dorazili sem do domu na Floridě, bylo už 18. března. Žádná velká oslava se nekonala. Snažil jsem se to tak trochu držet pod pokličkou. Když už dosáhnete jistý věk, příliš na to neupozorňujete," uvedl s úsměvem.

Většinu času tráví v domě s rodinou a snaží se udržovat si fyzickou kondici. Činky, rotoped, bazén. To vše má k dispozici. "To byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli sem jet, abych mohl strávit čas venku, měl se kde připravovat a nemusel chodit do veřejné posilovny."

V době, kdy NHL vyhlásila přestávku, byl Boston v čele celé soutěže. I proto kapitána Bruins mrzí současná situace, ale opakovaně se vyjádřil, že hokej je teď na druhé koleji. "V těchto dnech je to už klišé. Pokud se na to mám podívat ze sportovního pohledu, tak ano, mrzí to, ale nemůže být všechno stále perfektní. Doufám, že budeme opět hrát. Uvidíme, kdy to bude."

Boston s řádově stovkami nakažených na tom není tak hrozivě jako především New York, kde lidí s diagnózou Covid-19 přibývá po tisících za den. Příznivější situace je i na Floridě.