Vedení NHL prodloužilo všem hokejistům i členům realizačních týmů domácí karanténu zatím o devět dnů do 15. dubna. Kvůli pandemii koronaviru byla soutěž přerušena 12. března, do konce základní části v té době zbývaly zhruba tři týdny. Pozitivně testováni na nemoc COVID-19 byli z NHL čtyři hráči.

Prodloužení karantény nejméně do poloviny dubna potvrdil v úterý pro agenturu AP druhý nejvýše postavený muž ve vedení NHL, zástupce komisionáře Bill Daly. "A až se budeme blížit k tomuto datu, budeme muset zase rozhodnout, co dál," poukázal na nejistou situaci po celém světě. Daly přesto věří, že sezona bude dohrána, i kdyby měla být posunuta až do léta.

Pozitivní test na koronavirus měli dosud dva hráči z Ottawy a dva z Colorada. Jména zveřejněna nebyla, jeden z hokejistů Avalanche se již uzdravil.